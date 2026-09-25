Mua vé số khi đang trông cháu, bà ngoại trúng độc đắc 2 tỉ xổ số miền Nam

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 567326 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Tờ vé số trúng độc đắc được đại lý Mỹ Hạnh đổi thưởng sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là cụ bà cũng ở xã Hóc Môn, TP.HCM. Bà ấy ở nhà trông cháu có người bán dạo đến mời mua vé số, bà đưa tiền cho người bán và để cháu 2 tuổi lựa một tờ, không ngờ tờ vé đó trúng độc đắc. Bà nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt. Sau khi trúng số, bà cho biết sẽ cho con một ít làm vốn, số tiền còn lại gửi tiết kiệm để dưỡng già", anh Lê Du chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thành Duy ở Tây Ninh cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, tờ vé có dãy số 910864 thuộc xổ số Bến Tre ngày 22 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh cũng đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 cho người khách đặc biệt, là một cô gái trẻ làm nghề bán vé số dạo ở địa phương.

"Người trúng là một cô gái trẻ sinh năm 2002, làm nghề bán vé số dạo và có hoàn cảnh khó khăn. Khi bán vé số, cô gái giữ lại 1 tờ, bất ngờ chiều xổ số thì tờ vé này trúng độc đắc. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt được đại lý chúng tôi đổi thưởng", đại lý Thanh Khoa tiết lộ.