Xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9: Mua giúp người bán dạo, trúng 2 giải

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Cụ thể, 3 tờ có dãy số cuối 18315 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải nhất. 3 tờ này may mắn trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15.

"Chủ nhân của những tờ vé số trúng 2 giải này ở Vĩnh Long. Người này mua giúp người bán dạo 3 tờ lúc trời mưa, không ngờ có niềm vui nhân đôi. Khách đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.

Những tờ vé trúng 2 giải đài Bến Tre theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Xổ số ngày 22 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Bến Tre với dãy số trúng độc đắc là 910864, xổ số Vũng Tàu ngày 22 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 033387 và đài Bạc Liêu với dãy số trúng độc đắc là 977937.



Xổ số Bến Tre ngày 22 tháng 9 khiến nhiều người bất ngờ khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 18315 trúng giải nhất trị giá 30 triệu/tờ (chưa trừ thuế) trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15.

Kết quả xổ số miền Nam thứ ba cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán 160 tờ trúng đài TP.HCM cho khách.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 9729 trúng giải năm xổ số TP.HCM ngày 21 tháng 9, mỗi tờ trị giá 1 triệu đồng. Đại lý cho biết trong số những vé trên, có nhiều vé phân phối cho bạn hàng bán trúng. Đại lý đã thông báo tin vui lên mạng xã hội cũng như chúc mừng những người may mắn trúng số.