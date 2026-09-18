Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 18.9: Cọc vé lẻ trúng đài Bình Dương xuất hiện

Theo kết quả xổ số miền Nam thứ sáu, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã bán 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 88793 thuộc xổ số Bình Dương ngày 18 tháng 9 trúng giải nhì, mỗi tờ 15 triệu đồng.

Những tờ vé trúng đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam thứ sáu ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 16 tờ vé số này của nhiều người khác nhau, tính đến 16 giờ 45 mới có 2 người đổi 4 vé. Chúng tôi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để khách mua những tờ có dãy số đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tú cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đã bán cọc vé lẻ gồm 16 tờ trúng số. Theo đó, 16 tờ có dãy số 898808 thuộc đài Bình Dương trúng khuyến khích, mỗi tờ 6 triệu đồng.

Xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 905889, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 898508 và xổ số Trà Vinh ngày 18 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 207644.



Xổ số Vĩnh Long ngày 18 tháng 9 khiến nhiều người bất ngờ khi có dãy số trúng 2 giải. Cụ thể, những tờ có dãy số cuối 5416 trúng giải sáu tiếp tục trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 16.

Kết quả xổ số ngày 18 tháng 9 cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo bán trúng 16 vé đài Bình Thuận cho 3 khách, trong đó, có người đàn ông mua 9 tờ vé số ế gặp may mắn.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 43728, trúng giải tư xổ số Bình Thuận ngày 17 tháng 9, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. "Trong 3 khách trúng số, người trúng nhiều nhất là 9 tờ, được đại lý chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng qua hình thức chuyển khoản. Khách mua vé trước giờ xổ số và bất ngờ gặp may mắn", đại lý tiết lộ.



