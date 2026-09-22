Lộ diện 160 vé trúng 2,4 tỉ xổ số miền Nam, 3 người may mắn đổi thưởng

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) chia sẻ sau khi đã bán 160 tờ vé trúng giải nhì xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 cho nhiều khách khác nhau.

Hàng loạt vé trúng giải nhì xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 lộ diện ở đại lý vé số Thanh Vũ ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 20389, trúng giải nhì xổ số Long An ngày 19 tháng 9, tổng trị giá 2,4 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ sau đó đã có 3 người may mắn mang vé tới đổi thưởng.

"Tổng có 53 vé, trúng tổng số tiền 795 triệu đồng. Trong đó, người trúng nhiều nhất là 32 vé. Các trường hợp khách trúng thưởng đều được chúng tôi đổi tiền mặt", đại lý vé số Thanh Vũ chia sẻ.

Những hình ảnh về vé trúng giải cao sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 chiều nay.

Trước đó, đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 207644 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông làm tài xế xe ôm. Người này mua 5 tờ vé số ở khu vực xã Phước Mỹ Trung. Ông ấy nhận tiền mặt và gửi hết vào ngân hàng để tiết kiệm. Vợ của người lái xe ôm làm công nhân ở khu công nghiệp Giao Long, có tiền trúng số vợ chồng mừng rỡ vì cuộc sống sẽ đầy đủ hơn", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.

Hôm qua, kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 016707, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 966088 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 405981.