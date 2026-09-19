Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Cây vé trúng 39,2 tỉ đồng xuất hiện sớm

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, phía đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi cho khách, tổng số tiền là 39,2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

Nguyên cây vé số 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 đài Long An xuất hiện tại đại lý vé số Vô Tiếp ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

Trong đó có 16 vé trúng giải độc đắc xổ số Long An ngày 19 tháng 9, trị giá 32 tỉ đồng. Những vé này có dãy số may mắn là 961743. Những vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Hiện đại lý đã thông báo tin vui này lên mạng xã hội để chúc mừng khách cũng như để khách biết đến đổi thưởng.

Xổ số ngày 19 tháng 9 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 451013, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 961743, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 854864 và đài Hậu Giang với dãy số trúng số độc đắc là 043160.

Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã bán 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 88793 thuộc xổ số Bình Dương ngày 18 tháng 9 trúng giải nhì, mỗi tờ 15 triệu đồng.

"Chủ nhân của 16 tờ vé số này của nhiều người khác nhau, tính đến 16 giờ 45 mới có 2 người đổi 4 vé. Chúng tôi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để khách mua những tờ có dãy số đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tú cho hay.