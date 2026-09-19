    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sốngCộng đồng

    Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Cây vé trúng 39,2 tỉ đồng xuất hiện sớm

    Cao An Biên -Dương Lan
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi tổng trị giá 39,2 tỉ đồng xuất hiện sớm.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9, phía đại lý vé số Vô Tiếp ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán nguyên cây vé số 160 tờ trúng giải độc đắc và an ủi cho khách, tổng số tiền là 39,2 tỉ đồng (chưa tính thuế).

    Xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9: Cây vé trúng 39,2 tỉ xuất hiện sớm - Ảnh 1.

    Nguyên cây vé số 160 tờ trúng 39,2 tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 đài Long An xuất hiện tại đại lý vé số Vô Tiếp

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    Trong đó có 16 vé trúng giải độc đắc xổ số Long An ngày 19 tháng 9, trị giá 32 tỉ đồng. Những vé này có dãy số may mắn là 961743. Những vé còn lại trúng giải an ủi đài trên, mỗi vé trị giá 50 triệu đồng. Hiện đại lý đã thông báo tin vui này lên mạng xã hội để chúc mừng khách cũng như để khách biết đến đổi thưởng.

    Xổ số ngày 19 tháng 9 mở thưởng 4 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 451013, đài Long An với dãy số trúng độc đắc là 961743, đài Bình Phước với dãy số trúng độc đắc là 854864 và đài Hậu Giang với dãy số trúng số độc đắc là 043160.

    Kết quả xổ số miền Nam thứ bảy cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9, đại lý vé số Anh Tú ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã bán 16 tờ trúng số. Cụ thể, 16 tờ có dãy số cuối 88793 thuộc xổ số Bình Dương ngày 18 tháng 9 trúng giải nhì, mỗi tờ 15 triệu đồng. 

    "Chủ nhân của 16 tờ vé số này của nhiều người khác nhau, tính đến 16 giờ 45 mới có 2 người đổi 4 vé. Chúng tôi đăng tải thông tin lên mạng xã hội để khách mua những tờ có dãy số đó liên hệ đổi thưởng", đại lý vé số Anh Tú cho hay.

    Tin liên quan

    Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, chia cho con 2 tỉ

    Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, chia cho con 2 tỉ

    Người phụ nữ ở Tây Ninh đã trúng độc đắc 2 tờ vé số theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9. Người này nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt.

    Xổ số miền Nam thứ sáu ngày 18.9: Cọc vé lẻ trúng đài Bình Dương xuất hiện

    Xổ số miền Nam ngày 17 tháng 09: Mua vé sát giờ mở thưởng, trúng số đài Bình Thuận

    Khám phá thêm chủ đề

    xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 XSMN xổ số miền Nam xổ số ngày 19 tháng 9 xổ số miền Nam 19 tháng 9 xổ số hậu giang ngày 19 tháng 9 xổ số thành phố ngày 19 tháng 9 xổ số long an ngày 19 tháng 9 xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng số độc đắc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận