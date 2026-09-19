Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, chia cho con 2 tỉ

Đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 426800 thuộc đài Vũng Tàu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



2 tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của 2 tờ vé số may mắn này là người phụ nữ cũng ở Tây Ninh, làm nghề thu mua ve chai. Người này thường xuyên làm công quả ở chùa, ngày nào cũng mua 2 tờ vé số cầu may và may mắn khi trúng độc đắc. Bà ấy nhận tiền trúng số bằng tiền mặt và chia cho 4 người con 2 tỉ, mỗi người 450 triệu đồng sau khi đã trừ thuế. Số tiền còn lại vợ chồng bà dành để dưỡng già", đại lý vé số Thần Tài cho hay.

Trong khi đó, đại lý vé số Ngọc Quang ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 452018 thuộc xổ số Bình Thuận ngày 17 tháng 9 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Những hình ảnh về vé trúng độc đắc sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 chiều nay.

Gần đây, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) sau khi đã đổi thưởng 11 tờ vé số may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 cho 5 khách, tổng trị giá hơn nửa tỉ đồng (chưa tính thuế).

Cụ thể, những vé trên có cùng dãy số cuối là 71205, trúng xổ số Cần Thơ ngày 16 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy 171205.