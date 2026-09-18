5 người cùng trúng hơn nửa tỉ đồng xổ số miền Nam nhờ dãy số may mắn

Đó là chia sẻ của đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) sau khi đã đổi thưởng 11 tờ vé số may mắn trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 cho 5 khách, tổng trị giá hơn nửa tỉ đồng (chưa tính thuế).

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9 được đại lý vé số Chấn Nam đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có cùng dãy số cuối là 71205, trúng xổ số Cần Thơ ngày 16 tháng 9. Trong khi đó, giải độc đắc đài này mở thưởng cùng ngày thuộc về những tờ vé số có dãy 171205.

"5 khách trúng, chủ yếu mua từ người bán dạo. Có người trúng 3 tờ, cũng có người trúng 2 tờ tìm tới đại lý của tôi đổi thưởng. Khách chọn nhận tiền mặt cho tiện", đại lý vé số Chấn Nam chia sẻ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) cho biết đã đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc cho khách. Theo đó, 2 tờ có dãy số 118673 thuộc đài Bạc Liêu mở thưởng xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hôm qua, kết quả xổ số miền Nam ngày 17 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 024183, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 958515 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 452018. Nhiều người mong chờ sự xuất hiện của những tờ vé trúng độc đắc.



