Xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9: Chưa kịp in vé dò, khách đã tới đổi thưởng

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9, đại lý vé số Anh Tuấn ở Đồng Nai (Bình Phước cũ) thông báo đã bán 160 tờ trúng đài TP.HCM cho khách, hiện đã đổi thưởng 16 tờ cho khách trúng số lộ diện sớm.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 xuất hiện sớm ở đại lý vé số Anh Tuấn, đại lý vé số Minh Triết ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số cuối may mắn là 9729 trúng giải năm xổ số TP.HCM ngày 21 tháng 9, mỗi tờ trị giá 1 triệu đồng. Đại lý cho biết trong số những vé trên, có nhiều vé phân phối cho bạn hàng bán trúng. Hiện đại lý đã thông báo tin vui lên mạng xã hội cũng như chúc mừng những người may mắn xuất hiện sớm chiều nay.

Trong khi đó, đại lý vé số Minh Triết ở Tây Ninh thông báo đã đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải ba xổ số Đồng Tháp ngày 21 tháng 9, có dãy số cuối là 04566 trị giá 10 triệu đồng mỗi tờ. "Chưa kịp in vé dò, khách đã ghé chúng tôi đổi thưởng rồi!", đại lý tiết lộ.

Xổ số ngày 21 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài TP.HCM với dãy số trúng độc đắc là 016707, đài Đồng Tháp với dãy số trúng độc đắc là 966088 và đài Cà Mau với dãy số trúng độc đắc là 405981.

Kết quả xổ số miền Nam thứ hai cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 20 tháng 9, đại lý vé số Chấn Nam ở Cần Thơ (Hậu Giang cũ) cho biết đã bán 32 tờ trúng số. Theo đó, 32 tờ có dãy số cuối 4768 thuộc xổ số Kiên Giang trúng giải sáu. Đại lý cho biết chủ nhân là khách quen, đã nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản.

Trong khi đó, đại lý vé số Đại Hồng Phát ở TP.HCM cũng thông báo đã bán 16 tờ trúng khuyến khích. Cụ thể, 16 tờ có dãy số 248084 thuộc đài Tiền Giang trúng khuyến khích, mỗi tờ trị giá 6 triệu đồng.