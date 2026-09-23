Người đàn ông trúng độc đắc xổ số miền Nam, dự định xây nhà mua xe

Đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 10 tờ có dãy số 905889 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc đài Vĩnh Long theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Tây Ninh. Ông ấy mua vé từ người bán dạo ở khu vực xã Tân Biên. Sau khi trúng độc đắc, ông ấy nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận hơn 16 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản. Người này dự định sẽ dùng tiền trúng số để xây nhà, mua xe", đại lý vé số Lan Hùng Tú chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Nghĩa ở Đồng Tháp cũng đổi thưởng cho khách có 2 tờ vé số trúng độc đắc. Cụ thể, 2 tờ có dãy số 898508 thuộc xổ số Bình Dương ngày 18 tháng 9 trúng 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Thanh Vũ ở Tây Ninh (Long An cũ) đã bán 160 tờ vé trúng giải nhì xổ số miền Nam ngày 19 tháng 9 cho nhiều khách khác nhau.

Cụ thể, các vé có dãy số cuối may mắn là 20389, trúng giải nhì xổ số Long An ngày 19 tháng 9, tổng trị giá 2,4 tỉ đồng. Đại lý tiết lộ sau đó đã có 3 người may mắn mang vé tới đổi thưởng.