    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Đời sốngCộng đồng

    Tài xế xe ôm trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, gửi tiết kiệm ngân hàng

    Dương Lan-Cao An Biên
    Người đàn ông làm nghề chạy xe ôm đã trúng độc đắc 10 tỉ đồng theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. Người này gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm sau khi trúng số.

    Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 207644 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

    Tài xế xe ôm trúng độc đắc xổ số miền Nam, gửi ngân hàng tiết kiệm - Ảnh 1.

    Những tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông làm tài xế xe ôm. Người này mua 5 tờ vé số ở khu vực xã Phước Mỹ Trung. Ông ấy nhận tiền mặt và gửi hết vào ngân hàng để tiết kiệm. Vợ của người lái xe ôm làm công nhân ở khu công nghiệp Giao Long, có tiền trúng số vợ chồng mừng rỡ vì cuộc sống sẽ đầy đủ hơn", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.

    Trong khi đó, đại lý vé số Mai Anh ở Đồng Nai đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 12 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 151013 thuộc xổ số TP.HCM ngày 19 tháng 9 trúng an ủi trị giá 600 triệu đồng (chưa trừ thuế).

    Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 hôm nay.

    Gần đây, đại lý vé số Tùng Hiếu ở phường Gò Công, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9.

    Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn là 426800, trúng giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu ngày 15 tháng 9, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế). Đại lý tiết lộ người trúng đã mua vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) khi đi công việc, sau đó mang đến đại lý đổi thưởng.

    Tin liên quan

    5 người cùng trúng hơn nửa tỉ đồng xổ số miền Nam nhờ dãy số may mắn

    5 người cùng trúng hơn nửa tỉ đồng xổ số miền Nam nhờ dãy số may mắn

    11 tờ vé có cùng dãy số cuối may mắn, thuộc sở hữu của 5 người bất ngờ trúng hơn nửa tỉ đồng xổ số miền Nam ngày 16 tháng 9.

    Người phụ nữ trúng độc đắc 4 tỉ đồng xổ số miền Nam, chia cho con 2 tỉ

    Mua vé ở Tây Ninh trúng độc đắc xổ số miền Nam, về Đồng Tháp đổi thưởng

    Khám phá thêm chủ đề

    xổ số miền Nam xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9. trúng độc đắc

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận