Tài xế xe ôm trúng độc đắc 10 tỉ xổ số miền Nam, gửi tiết kiệm ngân hàng

Đại lý vé số Khắc Duy ở Vĩnh Long (Bến Tre cũ) đã đổi thưởng cho khách có 5 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 5 tờ có dãy số 207644 thuộc đài Trà Vinh mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).



Những tờ vé số trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông làm tài xế xe ôm. Người này mua 5 tờ vé số ở khu vực xã Phước Mỹ Trung. Ông ấy nhận tiền mặt và gửi hết vào ngân hàng để tiết kiệm. Vợ của người lái xe ôm làm công nhân ở khu công nghiệp Giao Long, có tiền trúng số vợ chồng mừng rỡ vì cuộc sống sẽ đầy đủ hơn", đại lý vé số Khắc Duy chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Mai Anh ở Đồng Nai đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 12 tờ vé số trúng an ủi. Cụ thể, 12 tờ có dãy số 151013 thuộc xổ số TP.HCM ngày 19 tháng 9 trúng an ủi trị giá 600 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng số sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 21 tháng 9 hôm nay.

Gần đây, đại lý vé số Tùng Hiếu ở phường Gò Công, Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) cũng đổi thưởng 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 15 tháng 9.

Cụ thể, những tờ vé trên có dãy số may mắn là 426800, trúng giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu ngày 15 tháng 9, tổng trị giá 4 tỉ đồng (chưa tính thuế). Đại lý tiết lộ người trúng đã mua vé số ở Tây Ninh (Long An cũ) khi đi công việc, sau đó mang đến đại lý đổi thưởng.