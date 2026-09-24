Giữ lại 1 tờ, cô gái bán vé số dạo trúng độc đắc xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đã đổi thưởng 1 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 cho người khách đặc biệt, là một cô gái trẻ làm nghề bán vé số dạo ở địa phương.

Tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9 được đại lý vé số Thanh Khoa đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, tờ vé có dãy số may mắn là 910864, trúng giải đặc biệt xổ số Bến Tre ngày 22 tháng 9 trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế). Đại lý cho biết đã mang tiền mặt tới tận nhà khách để đổi thưởng.

"Người trúng là một cô gái trẻ sinh năm 2002, làm nghề bán vé số dạo và có hoàn cảnh khó khăn. Khi bán vé số, cô gái giữ lại 1 tờ, bất ngờ chiều xổ số thì tờ vé này trúng độc đắc. Đây là một trong những trường hợp đặc biệt được đại lý chúng tôi đổi thưởng", đại lý Thanh Khoa tiết lộ.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 hôm nay.

Trước đó, đại lý vé số Lan Hùng Tú ở Tây Ninh cho biết đã đổi thưởng cho khách có 10 tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, 10 tờ có dãy số 905889 thuộc đài Vĩnh Long mở thưởng xổ số miền Nam ngày 18 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 20 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của những tờ vé số may mắn này là người đàn ông ở Tây Ninh. Ông ấy mua vé từ người bán dạo ở khu vực xã Tân Biên. Sau khi trúng độc đắc, ông ấy nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận hơn 16 tỉ tiền mặt, số tiền còn lại nhận chuyển khoản. Người này dự định sẽ dùng tiền trúng số để xây nhà, mua xe", đại lý vé số Lan Hùng Tú chia sẻ.

Hôm qua, xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 567326, đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 157293 và xổ số Cần Thơ ngày 16 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 523291.