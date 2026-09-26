Dãy số may mắn giúp nhiều người cùng trúng 11,6 tỉ đồng xổ số miền Nam

Câu chuyện được đại lý vé số Thanh Khoa ở Tây Ninh chia sẻ sau khi đã đổi thưởng hàng loạt tờ vé số trúng độc đắc và an ủi xổ số miền Nam cho nhiều khách khác nhau, tổng trị giá 11,6 tỉ đồng.

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam lộ diện ở đại lý vé số Thanh Khoa ẢNH: NVCC

Cụ thể, đại lý đã đổi thưởng 5 tờ vé số trúng độc đắc xổ số Bến Tre ngày 22 tháng 9 trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế) với dãy số may mắn là 910864 và 32 tờ vé trúng giải an ủi đài trên trị giá 1,6 tỉ đồng.

"Rất nhiều khách gặp may mắn, 10 người cùng trúng số với dãy số trên. Chúng tôi đã hỗ trợ đổi thưởng cho khách sớm", đại lý vé số Thanh Khoa chia sẻ.

Trước đó, đại lý trên cũng đã đổi thưởng 1 tờ độc đắc đài Bến Tre cho cô gái sinh năm 2002. Đại lý cho biết người này làm nghề bán vé số dạo, giữ lại 1 tờ, bất ngờ trúng độc đắc 2 tỉ đồng xổ số miền Nam.

Hình ảnh những tờ vé số trúng độc đắc sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" trúng xổ số miền Nam hôm nay.

Anh Lê Du, đại diện đại lý vé số Mỹ Hạnh ở TP.HCM cho biết đã đổi thưởng cho khách có tờ vé số trúng độc đắc. Theo đó, tờ vé có dãy số 567326 thuộc đài Đồng Nai mở thưởng xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 2 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của tờ vé số may mắn này là cụ bà cũng ở xã Hóc Môn, TP.HCM. Bà ấy ở nhà trông cháu có người bán dạo đến mời mua vé số, bà đưa tiền cho người bán và để cháu 2 tuổi lựa một tờ, không ngờ tờ vé đó trúng độc đắc. Bà nhờ đại lý đến nhà đổi thưởng và nhận tiền mặt. Sau khi trúng số, bà cho biết sẽ cho con một ít làm vốn, số tiền còn lại gửi tiết kiệm để dưỡng già", anh Lê Du chia sẻ.