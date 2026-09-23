Xổ số miền Nam hôm nay ngày 23 tháng 9: Trúng đài Sóc Trăng, đổi thưởng ngay

Theo kết quả xổ số miền Nam hôm nay ngày 23 tháng 9, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho một khách may mắn trúng 16 tờ vé số đài Sóc Trăng.

Vé trúng xổ số miền Nam hôm nay ngày 23 tháng 9 đài Sóc Trăng lộ diện sớm ở đại lý vé số Kim Hía (TP.HCM) ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 4721, trúng giải sáu xổ số Sóc Trăng ngày 23 tháng 9. Đại lý tiết lộ ngay sau đó, khách đã nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Xổ số ngày 23 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Đồng Nai với dãy số trúng độc đắc là 567326, đài Sóc Trăng với dãy số trúng độc đắc là 157293 và xổ số Cần Thơ ngày 16 tháng 9 với dãy số trúng độc đắc là 523291.

Kết quả xổ số miền Nam thứ tư hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 22 tháng 9, đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng số. Cụ thể, 3 tờ có dãy số cuối 18315 thuộc xổ số Bến Tre trúng giải nhất. 3 tờ này may mắn trúng thêm giải tám khi có 2 số cuối là 15.

"Chủ nhân của những tờ vé số trúng 2 giải này ở Vĩnh Long. Người này mua giúp người bán dạo 3 tờ lúc trời mưa, không ngờ có niềm vui nhân đôi. Khách đã đến đại lý đổi thưởng và nhận tiền mặt", đại lý vé số Phước Danh chia sẻ.