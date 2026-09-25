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    Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Nhiều người lãnh thưởng vé trúng đài Bình Dương

    Dương Lan-Cao An Biên
    Sau khi có kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9, một đại lý vé số ở TP.HCM thông báo đã bán cọc vé trúng đài Bình Dương cho nhiều người.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9, đại lý vé số Thành Đạt ở TP.HCM (Bình Dương cũ) cho biết đã bán cọc vé trúng số. Theo đó, 160 tờ có dãy số cuối 09322 thuộc xổ số Bình Dương ngày 25 tháng 9 trúng giải tư, trị giá 480 triệu đồng. 

    Xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9: Nhiều người lãnh thưởng vé trúng đài Bình Dương - Ảnh 1.

    Cọc vé trúng đài Bình Dương theo kết quả xổ số miền Nam ngày 25 tháng 9

    ẢNH: ĐẠI LÝ CUNG CẤP

    "Cọc vé được đại lý giao cho bạn hàng bán cho nhiều khách khác nhau. Đến khoảng 16 giờ 45, chúng tôi đã đổi được 48 vé cho nhiều người trúng giải này, họ đều nhận thưởng qua hình thức chuyển khoản", đại lý vé số Thành Đạt cho hay. 

    Xổ số ngày 25 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Vĩnh Long với dãy số trúng độc đắc là 017299, đài Bình Dương với dãy số trúng độc đắc là 475052 và đài Trà Vinh với dãy số trúng độc đắc là 107064.

    Xổ số Bình Dương và xổ số Trà Vinh ngày 25 tháng 9 khiến nhiều người ngạc nhiên khi giải tám có cùng số trúng. Cụ thể, những tờ trúng giải tám của 2 đài này đều có 2 số cuối là 43. 

    Kết quả xổ số miền Nam thứ sáu cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

    Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 chiều qua, đại lý vé số An Nhiên ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán 16 tờ vé trúng đài Bình Thuận cho 1 khách. Sau đó, đại lý lập tức báo tin vui cho người may mắn.

    Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối là 5892, trúng giải năm xổ số Bình Thuận ngày 24 tháng 9, mỗi vé trị giá 1 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách mua trúng là 1 người, đã đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

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