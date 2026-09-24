Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9: Nhận tin trúng số đài Bình Thuận từ đại lý

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9, đại lý vé số An Nhiên ở Tây Ninh (Long An cũ) thông báo đã bán 16 tờ vé trúng đài Bình Thuận cho 1 khách. Sau đó, đại lý lập tức báo tin vui cho người may mắn.

Vé trúng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 đài Bình Thuận xuất hiện sớm ở đại lý vé số An Nhiên ẢNH: NVCC

Cụ thể, những vé trên có dãy số cuối là 5892, trúng giải năm xổ số Bình Thuận ngày 24 tháng 9, mỗi vé trị giá 1 triệu đồng. Đại lý tiết lộ khách mua trúng là 1 người, hiện đã đổi thưởng theo hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để chúc mừng khách.

Xổ số ngày 24 tháng 9 mở thưởng 3 đài gồm đài Tây Ninh với dãy số trúng độc đắc là 136970, đài An Giang với dãy số trúng độc đắc là 401901 và đài Bình Thuận với dãy số trúng độc đắc là 377346.

Kết quả xổ số miền Nam thứ năm cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Hôm qua, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 23 tháng 9, đại lý vé số Kim Hía ở TP.HCM thông báo đã bán trúng và đổi thưởng cho một khách may mắn trúng 16 tờ vé số đài Sóc Trăng. Cụ thể, những tờ vé có dãy số cuối là 4721, trúng giải sáu xổ số Sóc Trăng ngày 23 tháng 9. Đại lý tiết lộ ngay sau đó, khách đã nhận tiền qua hình thức chuyển khoản. Đại lý cũng chia sẻ tin vui lên mạng xã hội để chúc mừng khách.