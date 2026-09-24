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    Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9 - Kết quả xổ số hôm nay thứ năm

    Xem kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9; xổ số miền Bắc, xổ số miền Trung, xổ số điện toán trực tiếp nhanh hôm nay thứ năm ngày 24.9.2026.

    Báo Thanh Niên cập nhật nhanh nhất kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9; kết quả xổ số miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Trung (XSMT), kết quả xổ số điện toán trực tiếp nhanh nhất hôm nay thứ năm ngày 24.9.2026.

    Xổ số Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình...

    Kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9: Đang cập nhật...

    Xổ số miền Nam ngày 24 tháng 9TÂY NINHAN GIANGBÌNH THUẬN

    XSMN thứ năm

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Trung thứ năm ngày 24 tháng 9: Đang cập nhật...

    XSMT thứ nămBÌNH ĐỊNHQUẢNG TRỊQUẢNG BÌNH

    ngày 24.9.2026

    Giải tám

    Giải bảy

    Giải sáu

    Giải năm

    Giải tư

    Giải ba

    Giải nhì

    Giải nhất

    Giải đặc biệt

    Kết quả xổ số miền Bắc thứ năm ngày 24 tháng 9: Đang cập nhật...

    XSMB thứ năm

    Ký hiệu trúng đặc biệt:

    Giải đặc biệt

    Giải nhất

    Giải nhì

    Giải ba

    Giải tư

    Giải năm

    Giải sáu

    Giải bảy

    Kết quả xổ số điện toán thứ năm ngày 24 tháng 9: Đang cập nhật...

    Mời bạn đọc xem kết quả xổ số (KQXS) miền Bắc (XSMB), kết quả xổ số miền Nam (XSMN), kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được cập nhật trên Báo Thanh Niên mỗi ngày.

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