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    Thể thaoThể thao & Cộng đồng

    ‘Đoàn Tàu SUB 3’ quy tụ số lượng vận động viên kỷ lục

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    Tăng 35% so với mùa trước, Đoàn Tàu SUB 3 năm nay dự kiến có 108 vận động viên tham gia đường đua ngày 4.10.2026.

    Đây là hoạt động tiếp nối hợp tác giữa Sunrise Events Vietnam, Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank và PR SPORT, Đối tác Phát triển Cộng đồng Chạy bộ. Đoàn Tàu SUB 3 kết nối những vận động viên cùng mục tiêu marathon dưới 3 giờ, qua đó tạo điều kiện để các thành viên trao đổi kinh nghiệm, tập luyện và hỗ trợ nhau hướng đến cột mốc thành tích mới.

    ‘Đoàn Tàu SUB 3’ quy tụ số lượng vận động viên kỷ lục- Ảnh 1.

    Đoàn Tàu SUB 3 thi đấu tại mùa giải thứ 4 (năm 2025)

    Một số gương mặt nổi bật trong đội hình gồm Nguyễn Thị Trà Giang, đạt SUB 3 từ năm 2024 và là top 3 nữ cự ly 160 km tại Vietnam Mountain Marathon 2026; Hà Văn Phúc, bắt đầu chạy bộ ở tuổi 45 và đạt SUB 3 ở tuổi 48; Nguyễn Xuân Kiên, từng cải thiện thành tích marathon từ 3 giờ 13 phút xuống 2 giờ 58 phút trong ba tháng.

    Mỗi thành viên Đoàn Tàu SUB 3 có một xuất phát điểm và hành trình riêng, nhưng cùng chung tinh thần bền bỉ trong quá trình nâng cao thành tích. Với đội hình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Ban tổ chức và PR SPORT kỳ vọng chương trình sẽ lan tỏa tinh thần tập luyện nghiêm túc, khuyến khích thêm nhiều vận động viên hướng đến những chuẩn thành tích cao hơn, qua đó góp phần nâng mặt bằng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng chạy bộ Việt Nam.

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    Đoàn Tàu SUB 3 Techcombank Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank

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