Hơn 1.000 sinh viên dự Đại hội thể thao đầu tiên của Trường ĐH Nha Trang

Chiều 25.9, tại SVĐ Trường ĐH Nha Trang (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa), đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao sinh viên Trường ĐH Nha Trang lần thứ I, năm học 2026 - 2027. Đại hội diễn ra đến ngày 4.10, nhằm chào mừng 67 năm ngày truyền thống của trường (1.8.1959 - 1.8.2026) và kỷ niệm 50 năm trường xây dựng, phát triển tại Khánh Hòa (4.10.1976 - 4.10.2026).

Tham gia đại hội có hơn 1.000 vận động viên của 7 đoàn, gồm 3 trường chuyên ngành là Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Kinh tế và Kinh doanh, Trường Thủy sản và Khoa học sự sống, cùng 4 khoa là Công nghệ thông tin, Du lịch, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội và nhân văn.

Trường ĐH Nha Trang lần đầu tổ chức Đại hội thể dục thể thao sinh viên, hướng tới kỷ niệm 50 năm nhà trường xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu khai mạc, TS Trần Doãn Hùng, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang, cho rằng thể dục thể thao giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, xây dựng tinh thần kỷ luật và tăng cường sự gắn kết trong tập thể.

Đối với Trường ĐH Nha Trang, phát triển phong trào thể thao là một nội dung thiết thực để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi người học không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn được rèn luyện về thể chất, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Tham gia đại hội có hơn 1.000 vận động viên của 7 đoàn, là sinh viên 3 trường chuyên ngành và 4 khoa của Trường ĐH Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Đoàn đông nhất là Trường Kỹ thuật và Công nghệ với 265 vận động viên ẢNH: BÁ DUY

"Một kỳ đại hội thành công không chỉ bằng số lượng huy chương, mà quan trọng hơn là tinh thần thể thao cao thượng, tính trung thực, sự an toàn và những giá trị tích cực được lan tỏa", TS Trần Doãn Hùng nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, TS Trần Doãn Hùng đã thắp sáng đài lửa đại hội. Ngọn lửa được vận động viên Hồ Thanh Phước của đội bóng đá sinh viên trường cùng 2 thủ khoa đầu vào khóa 68 rước về đài lửa trung tâm.

TS Trần Doãn Hùng thắp sáng đài lửa Đại hội thể dục thể thao sinh viên Trường ĐH Nha Trang lần thứ I ẢNH: BÁ DUY

Tại Đại hội thể dục thể thao sinh viên Trường ĐH Nha Trang lần thứ I, các vận động viên tranh tài các môn gồm bóng đá nam sân 11 người, bóng đá nữ sân 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông, bơi lội và taekwondo.

Khi xếp hạng toàn đoàn, số huy chương được quy đổi ra điểm rồi nhân hệ số theo tính chất nội dung. Bóng đá nam có hệ số cao nhất là 6, nghĩa là chức vô địch môn này mang về 60 điểm, gấp 6 lần một huy chương vàng cá nhân.

Ngay sau lễ khai mạc, trận bóng đá mở màn giữa Trường Kỹ thuật và Công nghệ và Khoa Du lịch diễn ra trên SVĐ của trường

ẢNH: BÁ DUY

Theo kế hoạch của Trường ĐH Nha Trang, đại hội còn là dịp phát hiện, tuyển chọn vận động viên xuất sắc để thành lập các đội tuyển tập luyện, tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Đại hội bế mạc và trao giải vào sáng 4.10, trùng dấu mốc tròn 50 năm Trường ĐH Nha Trang xây dựng và phát triển tại Khánh Hòa.