Múa lân dưới nước giữa đàn cá, đội lân tập luyện ra sao?

Ngày 22.9, tại Bảo tàng Hải dương học (phường Nha Trang, Khánh Hòa), chương trình "Lân trong lòng đại dương" dịp trung thu 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Chương trình mang đến cho công chúng một trải nghiệm mới lạ khi nét đẹp văn hóa truyền thống được thể hiện trong không gian đại dương.

Màn múa lân diễn ra ngay trong hệ thống hồ cá kích thước lớn thuộc khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Người biểu diễn đeo bình dưỡng khí, khoác trang phục lân, múa giữa đàn cá trong hồ.

Du khách thích thú quay phim, chụp ảnh con lân múa giữa đàn cá tại Bảo tàng Hải dương học (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Bên ngoài hồ, trong tiếng trống lân, ông Địa cầm quạt múa trêu con lân qua lớp kính. Hằng Nga và Thỏ Ngọc cũng múa phụ họa ngay giữa khán giả.

Mỗi khi con lân tiến sát lớp kính, nhiều em nhỏ reo lên thích thú. Người lớn giơ điện thoại quay phim, chụp ảnh. Không ít du khách tranh thủ tạo dáng chụp ảnh cùng con lân.

Màn múa diễn ra tại hệ thống hồ cá kích thước lớn thuộc khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa ẢNH: BÁ DUY

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (28 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) lần đầu đến Nha Trang và cũng là lần đầu tham quan Bảo tàng Hải dương học. Cùng gia đình xem múa lân dưới nước, chị cho biết rất bất ngờ với màn trình diễn.

"Đầu tiên tôi thấy rất lạ, độc đáo và rất đẹp. Tôi cũng thấy được sự tận tâm của nhân viên bảo tàng khi tổ chức hoạt động kết hợp giữa đại dương với truyền thống để các cháu trải nghiệm. Cả bố, mẹ và con đều rất thích", chị Hiền nói.

Người dân, du khách thích thú trước màn múa lân độc lạ tại Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Theo Bảo tàng Hải dương học, để thực hiện màn trình diễn này, đội ngũ của bảo tàng đã trải qua quá trình chuẩn bị và thử nghiệm kỹ lưỡng. Đầu lân truyền thống không thể dùng dưới nước do đặc tính vật liệu và kết cấu. Vì vậy, bảo tàng đã thiết kế riêng một đầu lân chuyên dụng, được gia cố và điều chỉnh để vừa giữ hình dáng, màu sắc đặc trưng, vừa phù hợp với điều kiện biểu diễn dưới nước.

Việc tập luyện cũng khác nhiều so với múa lân trên cạn. Sức cản của nước khiến động tác chậm và khó điều khiển hơn. Người biểu diễn phải làm quen với việc giữ thăng bằng, kiểm soát chuyển động và phối hợp nhịp thở bằng bình khí với các động tác múa.

Để thực hiện tốt các động tác múa lân, người biểu diễn phải kiểm soát chuyển động và phối hợp nhịp thở bằng bình khí với các động tác múa ẢNH: BÁ DUY

Màn múa lân độc lạ dưới nước dịp tết Trung thu 2026 tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá thế giới đại dương của du khách tại Bảo tàng Hải dương học ẢNH: BÁ DUY

Ngoài yếu tố nghệ thuật, đội ngũ kỹ thuật viên phải chuẩn bị chặt chẽ phương án bảo đảm an toàn cho người biểu diễn, đồng thời duy trì môi trường ổn định cho các sinh vật trong hồ.

Qua chương trình, Bảo tàng Hải dương học mong muốn mang đến cho du khách, đặc biệt là trẻ em, các gia đình và khách nước ngoài, một hoạt động trung thu sinh động và khác biệt, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình khám phá thế giới đại dương.

Chương trình diễn ra từ nay đến ngày 27.9, trong khung giờ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30. Riêng thứ sáu (25.9) có thêm suất diễn từ 15 giờ 30 đến 16 giờ 30.