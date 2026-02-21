Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Khám phá

No mắt, sướng tai với nghệ thuật múa lân ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn

Chí Nhân
Chí Nhân
21/02/2026 08:35 GMT+7

Người Hoa ở Chợ Lớn quan niệm tiếng trống lân vang lên ở đâu thì điềm lành đến đó. Vậy nên, trong những ngày đầu năm mới, ở khu Chợ Lớn, tiếng trống lân gần như không dứt trên khắp các khu phố, đặc biệt là tại các ngôi chùa.

Tại khu Chợ Lớn, cái nôi của nghệ thuật múa lân với nhiều đoàn, hay còn được gọi là "lò lân", có tuổi đời trên 100 năm. Múa lân (Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM) đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025; không chỉ là môn nghệ thuật, với cộng đồng người Hoa được xem là "linh hồn" trong ngày Tết

Dịp tết Nguyên đán,tiếng trống lân gần như không dứt trong suốt những ngày đầu năm mới ở khu Chợ Lớn và sẽ kéo dài đến ngày Tết Nguyên Tiêu (15 tháng giêng). Bởi múa lân và tiếng trống mang theo ước vọng về sự bình an và thịnh vượng. 

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 1.

Múa lân thực sự là một bữa tiệc của âm thanh, nghệ thuật biểu diễn pha lẫn võ thuật và cả màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự thịnh vượng

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 2.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 3.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 4.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 5.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 6.

Trong những ngày đầu năm mới, các đoàn lân thường đi múa cúng ở khắp các chùa ở khu Chợ Lớn để cầu bình an và may mắn cũng như biểu diễn miễn phí phục vụ người dân địa phương. Tại một số chùa, các đoàn phải xếp hàng để đợi đến lượt và luân phiên kéo dài đến 8 - 9 giờ đêm mới kết thúc. Từ khoảng mùng 4, khi các cơ sở kinh doanh buôn bán khai trương cũng là lúc các đoàn lân "mỏi chân chạy show" phục vụ khách hàng và đây cũng là mùa cao điểm nhất của nghề này

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 7.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 8.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 9.

Nếu con Lân tượng trưng cho sự may mắn, thái bình và thịnh vượng thì con Rồng là biểu tượng của quyền năng và sự vươn lên mạnh mẽ

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 10.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 11.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 12.

Múa lân trên cột là một trong những màn trình diễn thể hiện tài năng và sự phối hợp đồng đội của nghệ thuật múa lân. Màn biểu diễn này luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 13.

Đặc biệt nhất vẫn là tiết mục "Mai Hoa Thung" - đỉnh cao của nghệ thuật múa lân với những cú nhảy ngoạn mục trên những cọc cao từ 1 - 2m, đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa người múa đầu và người múa đuôi

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 14.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 15.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 16.
No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 17.

Người xưa tin rằng con lân là linh vật mang điềm lành. Bố mẹ thường cho trẻ lì xì cho lân với cầu mong con mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và nhận được sự bảo hộ từ linh vật. Người già lì xì cho lân với ước vọng thân thể tráng kiện, vui vẻ, hạnh phúc. Gia chủ lì xì chính là lời cảm ơn linh vật đã đến "xông đất", mang sinh khí vào nhà. 

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 18.

Lân phát lộc cho trẻ em sau khi nhận được lì xì từ một khán giả nhí

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 19.

Con lân trong quan niệm dân gian rất "có tính người" - vừa uy nghi nhưng cũng vừa nghịch ngợm. Khi người dân tặng lì xì, con lân thường có những động tác đáp lễ như gật đầu chào nhằm thể hiện sự tôn trọng và biết ơn...

ẢNH: CHÍ NHÂN

No mắt, sướng tai với 'linh hồn' ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn- Ảnh 20.

...bên cạnh đó còn có động tác cọ đầu vào người giống như một cái ôm chúc phúc, mang lại hơi ấm và sự may mắn trực tiếp cho người tặng

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài vấn đề trang phục, đạo cụ đa số các thành viên múa lân đều tập luyện rất vất vả nên lì xì là cách cộng đồng tiếp thêm lửa cho họ giữ nghề. 

Khám phá thêm chủ đề

Chợ Lớn Múa lân ngày tết người Hoa chợ lớn nghệ thuật lân sư rồng
