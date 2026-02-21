No mắt, sướng tai với nghệ thuật múa lân ngày tết của người Hoa khu Chợ Lớn

Tại khu Chợ Lớn, cái nôi của nghệ thuật múa lân với nhiều đoàn, hay còn được gọi là "lò lân", có tuổi đời trên 100 năm. Múa lân (Nghệ thuật Lân Sư Rồng TP.HCM) đã chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2025; không chỉ là môn nghệ thuật, với cộng đồng người Hoa được xem là "linh hồn" trong ngày Tết.
Dịp tết Nguyên đán,tiếng trống lân gần như không dứt trong suốt những ngày đầu năm mới ở khu Chợ Lớn và sẽ kéo dài đến ngày Tết Nguyên Tiêu (15 tháng giêng). Bởi múa lân và tiếng trống mang theo ước vọng về sự bình an và thịnh vượng.
Trong những ngày đầu năm mới, các đoàn lân thường đi múa cúng ở khắp các chùa ở khu Chợ Lớn để cầu bình an và may mắn cũng như biểu diễn miễn phí phục vụ người dân địa phương. Tại một số chùa, các đoàn phải xếp hàng để đợi đến lượt và luân phiên kéo dài đến 8 - 9 giờ đêm mới kết thúc. Từ khoảng mùng 4, khi các cơ sở kinh doanh buôn bán khai trương cũng là lúc các đoàn lân "mỏi chân chạy show" phục vụ khách hàng và đây cũng là mùa cao điểm nhất của nghề này
ẢNH: CHÍ NHÂN
Nếu con Lân tượng trưng cho sự may mắn, thái bình và thịnh vượng thì con Rồng là biểu tượng của quyền năng và sự vươn lên mạnh mẽ
ẢNH: CHÍ NHÂN
Múa lân trên cột là một trong những màn trình diễn thể hiện tài năng và sự phối hợp đồng đội của nghệ thuật múa lân. Màn biểu diễn này luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả
ẢNH: CHÍ NHÂN
Người xưa tin rằng con lân là linh vật mang điềm lành. Bố mẹ thường cho trẻ lì xì cho lân với cầu mong con mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh và nhận được sự bảo hộ từ linh vật. Người già lì xì cho lân với ước vọng thân thể tráng kiện, vui vẻ, hạnh phúc. Gia chủ lì xì chính là lời cảm ơn linh vật đã đến "xông đất", mang sinh khí vào nhà.
ẢNH: CHÍ NHÂN
Ngoài vấn đề trang phục, đạo cụ đa số các thành viên múa lân đều tập luyện rất vất vả nên lì xì là cách cộng đồng tiếp thêm lửa cho họ giữ nghề.
Bình luận (0)