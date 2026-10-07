Nguyễn Thùy Linh ngược dòng ngoạn mục ở giải cầu lông có tiền thưởng 13 tỉ đồng

Nguyễn Thùy Linh thoát hiểm ấn tượng

Rạng sáng nay, Nguyễn Thùy Linh (hạng 30 thế giới) thi đấu trận ra quân nội dung đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng 2026, chạm trán tay vợt Yeo Jia Min (Singapore, hạng 46 thế giới) ở vòng 1 và có chiến thắng ấn tượng.

Nguyễn Thùy Linh khởi đầu ấn tượng ở giải cầu lông Arctic mở rộng 2026 tại Phần Lan ẢNH: ĐỘC LẬP

Yeo Jia Min từng là tay vợt trẻ số 1 thế giới, từng vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF). Cô được xem là khắc tinh của Nguyễn Thùy Linh khi thắng 5, thua 1 trong 6 lần chạm trán với tay vợt số 1 Việt Nam.

Cuộc tái đấu giữa Nguyễn Thùy Linh và Yeo Jia Min diễn ra đầy hấp dẫn và gay cấn. Tại ván 1, tay vợt số 1 Singapore nhiều lần dẫn điểm nhưng Nguyễn Thùy Linh đeo bám quyết liệt đến 18/18. Yeo Jia Min tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quyết định, vươn lên giành chiến thắng 21/19, vượt dẫn 1-0.

Nguyễn Thùy Linh vượt qua được đối thủ mạnh Yeo Jia Min (Singapore) ở vòng 1 đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Chiến thắng ở ván 2 đến rất gần với Yeo Jia Min khi cô tạo được cách biệt 8 điểm (18/14) rồi 3 điểm (19/16). Tuy nhiên hoa khôi cầu lông Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vùng lên mạnh mẽ, ghi 5 điểm liên tiếp vươn lên giành chiến thắng 21/19 đầy bất ngờ, cân bằng tỷ số 1-1.

Thoát hiểm ngoạn mục ở ván 2 tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Nguyễn Thùy Linh, nhờ đó cô thi đấu bùng nổ ở ván 3, giành chiến thắng khá áp đảo 21/15, khép lại màn lội ngược dòng 2-1 trước Yeo Jia Min sau gần 1 giờ đồng hồ so tài.

Đối thủ của Nguyễn Thùy Linh ở vòng 2 đơn nữ giải cầu lông Arctic mở rộng 2026 nằm trong hệ thống BWF World Tour Super 500 với tổng tiền thưởng 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng) là tay vợt Mia Blichfeldt (Đan Mạch, hạng 15 thế giới). Ở lần chạm trán gần nhất cách đây 2 năm, ở giải Đức mở rộng, Nguyễn Thùy Linh để thua Mia Blichfeldt 0-2. Tay vợt số 1 Việt Nam quyết tâm tìm kiếm chiến thắng trước đối thủ này nhằm giành vé vào tứ kết.

