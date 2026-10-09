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    Thể thaoCác môn khác

    Xác định kênh phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn!

    Quỳnh Anh
    Quỳnh Anh
    Những diễn biến hấp dẫn của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ 14 đến 25.10 tại Vĩnh Long sẽ được phát trực tiếp phục vụ người hâm mộ không có điều kiện đến sân.

    Chờ những màn so tài đỉnh cao ở giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026

    Tại giai đoạn 1 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra hồi tháng 4, CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thi đấu thăng hoa, toàn thắng 7 trận, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. 7 vị trí tiếp theo lần lượt là HCĐG - Lào Cai (16 điểm), VTV Bình Điền Long An (14 điểm), Binh chủng thông tin (11 điểm), Ninh Bình (10 điểm), Thanh Hóa (8 điểm), Ngân hàng Công thương (6 điểm) và Hưng Yên (0 điểm).

    Xác định kênh phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn! - Ảnh 1.

    Nguyễn Thị Trà My cùng CLB VTV Bình Điền Long An sẽ cạnh tranh vất vả ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 khi không có Trần Thị Thanh Thúy

    ẢNH: DUY ANH

    Tại giai đoạn 2, các đội thi đấu vòng tròn, sau đó chọn 4 đội có thành tích tốt nhất (cộng 2 vòng) vào vòng bán kết, 4 đội còn lại thi đấu tranh hạng từ 5 đến 8, đội xếp hạng 8 sẽ phải xuống hạng. Cả 8 CLB tham dự giai đoạn 2 đều chiêu mộ ngoại binh cho từng mục tiêu, tham vọng cụ thể. Trong đó tính đến hôm nay có 4 đội sở hữu 2 ngoại binh là Binh chủng thông tin, Ninh Bình, Thanh Hóa, HCĐG - Lào Cai.

    Có 5 ngoại binh đến từ Mỹ sẽ thi đấu ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. CLB Hà Nội Tasco Auto hiện có ngoại binh Brankica Mihajlovic (Serbia) được xem là "bom tấn". Cô từng là một trong những chủ công xuất sắc nhất thế giới, cùng đội tuyển Serbia giành HCB Olympic Rio 2016, HCĐ Olympic Tokyo 2020, vô địch thế giới năm 2018 và 2022. Tuổi tác là trở ngại lớn nhất với Brankica Mihajlovic nhưng tay đập 35 tuổi này vẫn hứa hẹn phát huy được đẳng cấp và kinh nghiệm.

    Xác định kênh phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn! - Ảnh 2.

    CLB Hà Nội Tasco Auto là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch giải bóng chuyền nữ quốc gia 2026

    ẢNH: DUY ANH

    Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, toàn bộ các trận đấu ở giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 được phát trực tiếp trên kênh ON Sports và app VTVprime của VTVcab.

    Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026:

    Xác định kênh phát trực tiếp giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026: Hấp dẫn! - Ảnh 3.

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    Giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến 25.10 tại Vĩnh Long hứa hẹn rất hấp dẫn.

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