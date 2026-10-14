CLB Binh chủng Thông tin đánh rơi chiến thắng quá đáng tiếc ở giải bóng chuyền nữ quốc gia

Trận thua tiếc nuối của CLB Binh chủng Thông tin

Hôm nay tại Vĩnh Long, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 chính thức khởi tranh. Ngay ở trận mở màn, người hâm mộ đã được chứng kiến màn so tài mãn nhãn, kịch tính giữa CLB Hà Nội Tasco Auto và CLB Binh chủng Thông tin.

Lê Thanh Thúy ghi điểm quyết định mang về chiến thắng cho CLB Hà Nội Tasco Auto trước Binh chủng Thông tin ẢNH: DUY ANH

CLB Hà Nội Tasco Auto dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lực lượng nội binh khá đồng đều với các gương mặt nổi bật là tuyển thủ quốc gia như chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy, chủ công Bùi Thị Ánh Thảo, libero Nguyễn Khánh Đang. Ngoài ra đội bóng thủ đô còn sở hữu ngoại binh Brankica Mihajlovic là tay đập từng cùng đội tuyển Serbia giành HCB Olympic 2016, HCĐ Olympic 2020, vô địch thế giới năm 2018 và 2022. Từng đánh bại Binh chủng Thông tin 3-2 ở giai đoạn 1 nên các cầu thủ Hà Nội Tasco Auto tự tin khi tái đấu dù đội Binh chủng Thông tin rất đáng gờm khi có bộ đôi ngoại binh người Mỹ Erika Pritchard, Temi Thomas Ailara.

CLB Hà Nội Tasco Auto khởi đầu tốt hơn, ngoại binh Brankica Mihajlovic đã 35 tuổi nhưng có những pha ghi điểm đẳng cấp và tham gia bám chắn hiệu quả, nhờ đó giành chiến thắng 25/16 ở ván 1. Các cô gái Binh chủng Thông tin vùng lên mạnh mẽ, thi đấu ngày càng ăn ý, từ đó giành chiến thắng liên tiếp ở ván 2 và 3 với điểm số lần lượt là 25/14, 25/23, vươn lên dẫn trước 2-1.

CLB Binh chủng Thông tin vuột chiến thắng ở trận mở màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026 ẢNH: DUY ANH

Diễn biến ở ván 4 hết sức gay cấn khi 2 đội đeo bám quyết liệt. CLB Hà Nội Tasco Auto có cơ hội kết thúc ván đấu nhưng không tận dụng được. Chiến thắng đến rất gần với CLB Binh chủng Thông tin khi họ có đến 2 match point nhưng bỏ lỡ, thua ngược với điểm số 27/29 đầy tiếc nuối và để CLB Hà Nội Tasco Auto cân bằng tỷ số 2-2.

Ở ván 5 quyết định, CLB Hà Nội Tasco Auto tận dụng tốt cơ hội ở thời điểm quan trọng, giành chiến thắng 15/12, qua đó có được thắng lợi chung cuộc 3-2 trong sự tiếc nuối của đội Binh chủng Thông tin. Với chiến thắng này, CLB Hà Nội Tasco Auto giữ kỷ lục toàn thắng 8 trận ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia, giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó CLB Binh chủng Thông tin sẽ phải cạnh tranh quyết liệt tấm vé vào vòng bán kết.







