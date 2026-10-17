Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN, Nam Định leo tốp 4

3 trong 7 trận đấu của vòng 4 V-League 2026-2027 đã diễn ra trong ngày 17.10. Trên sân khách, CLB Nam Định có chiến thắng 2-0 trước đội Thanh Hóa sau pha phản lưới của Damoth Thongkhamsavath và 1 bàn của Phạm Tuấn Hải. Nhờ đó, Nam Định vươn lên vị trí thứ 4 với 7 điểm sau 4 trận, đang kém đội đầu bảng CAHN 2 điểm. Ngược lại, Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 7 với 6 điểm khi chưa thể trở lại mạch chiến thắng.

Trong khi đó, ở trận derby xứ Nghệ, CLB Hà Tĩnh và SLNA chia điểm trong một trận cầu có đến 4 bàn thắng. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Quang Vinh, Luiz Viera nhưng lại không bảo toàn được chiến thắng. Bùi Duy Thường và Daniel Da Silva là những người ghi bàn cho CLB Hà Tĩnh. Kết quả này khiến SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN. Họ đang đứng thứ 2 với 8 điểm còn CLB Hà Tĩnh xếp thứ 5 với 7 điểm.

SLNA và chủ nhà Hà Tĩnh chia điểm

Highlight CLB Hà Tĩnh 2-2 SLNA: Rượt đuổi 4 bàn, SLNA lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

SLNA đang gây ấn tượng với thành tích bất bại ẢNH: SLNA

Ở trận đấu còn lại, CLB Hải Phòng gây chú ý với chiến thắng đậm 5-1 trên sân của CLB Đà Nẵng, giúp đội bóng đất cảng vươn lên thứ 6 với 6 điểm, còn đội chủ nhà tiếp tục chuỗi ngày khó khăn khi rơi xuống vị trí 13 với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận.

Highlight CLB Đà Nẵng 1-5 CLB Hải Phòng: Đội khách thắng tưng bừng, chủ nhà chìm sâu

Trong khi nhóm trên có nhiều xáo trộn, CLB CAHN vẫn đứng vững ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào tại V-League mùa này. Vị trí này đang tương đối an toàn. Nếu có điểm trước CLB Hà Nội trong trận đấu diễn ra ngày 18.10, nhiều khả năng thầy trò HLV Polking vẫn giữ được ngôi đầu bảng.

Bảng xếp hạng V-League sau ngày thi đấu 17.10 ẢNH: VPF