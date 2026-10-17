    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN, Nam Định leo tốp 4

    Đồng Nguyên Khang
    Đồng Nguyên Khang
    Chiến thắng trước đội Thanh Hóa giúp CLB Nam Định thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, SLNA không thể tạm chiếm ngôi số 1 của CLB Công an Hà Nội khi chỉ có trận hòa với CLB Hà Tĩnh.

    3 trong 7 trận đấu của vòng 4 V-League 2026-2027 đã diễn ra trong ngày 17.10. Trên sân khách, CLB Nam Định có chiến thắng 2-0 trước đội Thanh Hóa sau pha phản lưới của Damoth Thongkhamsavath và 1 bàn của Phạm Tuấn Hải. Nhờ đó, Nam Định vươn lên vị trí thứ 4 với 7 điểm sau 4 trận, đang kém đội đầu bảng CAHN 2 điểm. Ngược lại, Thanh Hóa đứng ở vị trí thứ 7 với 6 điểm khi chưa thể trở lại mạch chiến thắng.

    Trong khi đó, ở trận derby xứ Nghệ, CLB Hà Tĩnh và SLNA chia điểm trong một trận cầu có đến 4 bàn thắng. Đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Quang Vinh, Luiz Viera nhưng lại không bảo toàn được chiến thắng. Bùi Duy Thường và Daniel Da Silva là những người ghi bàn cho CLB Hà Tĩnh. Kết quả này khiến SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN. Họ đang đứng thứ 2 với 8 điểm còn CLB Hà Tĩnh xếp thứ 5 với 7 điểm.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN, Nam Định leo tốp 4 - Ảnh 1.

    SLNA và chủ nhà Hà Tĩnh chia điểm

    Highlight CLB Hà Tĩnh 2-2 SLNA: Rượt đuổi 4 bàn, SLNA lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN, Nam Định leo tốp 4 - Ảnh 2.

    SLNA đang gây ấn tượng với thành tích bất bại

    ẢNH: SLNA

    Ở trận đấu còn lại, CLB Hải Phòng gây chú ý với chiến thắng đậm 5-1 trên sân của CLB Đà Nẵng, giúp đội bóng đất cảng vươn lên thứ 6 với 6 điểm, còn đội chủ nhà tiếp tục chuỗi ngày khó khăn khi rơi xuống vị trí 13 với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận. 

    Highlight CLB Đà Nẵng 1-5 CLB Hải Phòng: Đội khách thắng tưng bừng, chủ nhà chìm sâu

    Trong khi nhóm trên có nhiều xáo trộn, CLB CAHN vẫn đứng vững ở ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, chưa để thủng lưới bàn nào tại V-League mùa này. Vị trí này đang tương đối an toàn. Nếu có điểm trước CLB Hà Nội trong trận đấu diễn ra ngày 18.10, nhiều khả năng thầy trò HLV Polking vẫn giữ được ngôi đầu bảng.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB CAHN, Nam Định leo tốp 4 - Ảnh 3.

    Bảng xếp hạng V-League sau ngày thi đấu 17.10

    ẢNH: VPF

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Tuấn Hải hóa người hùng giúp CLB Nam Định thắng nhọc, Thanh Hóa thua đau vì pha phản lưới nhà

    Tuấn Hải hóa người hùng giúp CLB Nam Định thắng nhọc, Thanh Hóa thua đau vì pha phản lưới nhà

    Chiều 17.10, CLB Nam Định trong cảnh vắng Xuân Son đã chơi một trận rất vất vả trên sân Thanh Hóa, nhưng vẫn ra về mãn nguyện với trọn vẹn 3 điểm nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Tuấn Hải.

    'Cô giáo' Huỳnh Như bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

    Nhận định bóng đá Ninh Bình vs HAGL: Đội khách có thể gây sốc lớn, Hoàng Đức bị đánh bại?

    Khám phá thêm chủ đề

    SLNA V-League BXH V-League CAHN CLB Nam Định CLB Hải Phòng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận