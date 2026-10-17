'Cô giáo' Huỳnh Như bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Huỳnh Như đá bóng hay, học cũng giỏi

Dù vẫn đang thi đấu trong màu áo CLB nữ TP.HCM, Huỳnh Như đã chuẩn bị cho tương lai sau khi giải nghệ.

Tiền đạo sinh năm 1991 đăng ký theo học cao học ngành giáo dục thể chất, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Sau thời gian miệt mài theo học và nghiên cứu, hôm nay (17.10), cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam đã hoàn thành bảo vệ luận văn. Dự kiến, Huỳnh Như sẽ sớm có bằng thạc sĩ.

Huỳnh Như bảo vệ luận văn chuyên ngành giáo dục thể chất. Cô nghiên cứu hệ thống đào tạo trẻ của chính đội nữ mình đang khoác áo ẢNH: FBNV

Niềm vui của Huỳnh Như cùng gia đình, bạn bè ẢNH: FBNV

"Thêm một cột mốc đáng nhớ tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, cảm ơn anh chị em, bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên trong suốt hành trình vừa qua. Học, học nữa, học mãi", Huỳnh Như hãnh diện chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, hồi năm 2024, Huỳnh Như lấy bằng cử nhân đại học. Với tấm bằng thạc sĩ giáo dục thể chất, Huỳnh Như có thêm điểm tựa tương lai hậu sự nghiệp "quần đùi áo số" đã kéo dài hơn 15 năm. Chân sút sinh năm 1991 khẳng định luôn học tập để làm giàu tri thức, củng cố định hướng cho tương lai và an tâm hơn sau khi nói lời chia tay trái bóng tròn.

Huỳnh Như là cầu thủ thành công nhất lịch sử bóng đá nữ Việt Nam, với 5 lần đoạt Quả bóng vàng (2016, 2019, 2020, 2021, 2023). Chân sút 35 tuổi là đội trưởng của thế hệ vàng bóng đá nữ từng vô địch SEA Games 2017, 2019, 2022, 2023, vô địch AFF Cup nữ 2019 (Huỳnh Như ghi bàn ở chung kết ngay trên đất Thái Lan) và đoạt vé dự World Cup 2023.

Trong màu áo CLB nữ TP.HCM 1, Huỳnh Như vô địch quốc gia vào các năm 2010, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021. Bên cạnh đó, cô cùng các đồng đội đoạt Cúp quốc gia vào các năm 2020, 2021 và 2022.

Huỳnh Như có giai đoạn ngắn chuyển sang Lank FC (Bồ Đào Nha) từ năm 2022 đến 2024. Chân sút 35 tuổi chơi ổn định, giúp đội kiên cường trụ lại giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá nữ Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như về nước khoác áo CLB nữ TP.HCM, tiếp tục cùng đồng đội thống trị giải nữ VĐQG và đoạt tấm vé lịch sử lọt vào bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025.