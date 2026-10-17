Tuấn Hải hóa người hùng giúp CLB Nam Định thắng nhọc, Thanh Hóa thua đau vì pha phản lưới nhà

Tuấn Hải đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Cầu thủ Việt kiều Damoth phản lưới nhà

Trên sân Thanh Hóa chiều 17.10, đội chủ nhà Thanh Hóa đã có một hiệp đầu tiên khá hay trước CLB Nam Định. Dù không tấn công nhiều, nhưng đội bóng của HLV Xuân Hợp đã tạo ra thế trận phòng ngự rất khó chịu để ngăn chặn hàng công của CLB Nam Định vắng Xuân Son.

Thậm chí có thời điểm chính CLB Thanh Hóa mới là người kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng Tuấn Hải, Romulo, Mạnh Quỳnh, Lâm Ti Phông đã giúp đội khách dần tạo ra sức ép lớn hơn trong 15 phút cuối.

Hàng loạt pha hãm thành đã được Nam Định tạo ra trước khung thành thủ môn Thanh Diệp. Tiếc rằng các pha xử lý cuối cùng của họ vẫn thiếu đi một chút chính xác, hoặc thiếu sắc sảo để đánh sập hàng phòng ngự số đông của chủ nhà.

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HLV Vũ Hồng Việt đã có chiến thắng vất vả nhưng quan trọng trên sân Thanh Hóa ảnh: CLB Nam Định

Thậm chí trong 2 phút liên tiếp, CLB Thanh Hóa đã tận dụng sự chững lại của đội khách để có 2 pha tấn công nhanh rất ấn tượng, tiếc rằng các cú sút của Abdurakhmanov và Văn Tùng đều không thành công trong thế đối mặt thủ môn Nguyên Mạnh.

Để rồi khi ai cũng nghĩ đến kết quả hòa thì bất ngờ tỷ số đã được mở cho đội khách ở phút 45+1. Sau tình huống dàn xếp tấn công từ biên phải, bóng được Ngọc Sơn tạt vào trong, Damoth trước sức ép của Lâm Ti Phông đã đánh đầu phản lưới nhà.

Bàn thua khiến CLB Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2, gây ra sức ép khiến CLB Nam Định buộc phải lui về phòng ngự. Abdurakhmanov có thêm một cơ hội rất "ngon ăn" khác từ quả đánh đầu ngược phút 74, nhưng Nguyên Mạnh đã cản phá rất nhanh.

Tuấn Hải sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho CLB Nam Định ảnh: CLB Nam Định

Phút 81, Tuấn Hải đã có pha ập vào đệm lòng đưa bóng dội xà ngang ra ngoài. Nhưng chỉ sau đó 3 phút, anh đã đón đường đưa vào của Tyler James để đệm lòng nhân đôi cách biệt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách, cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đây là bàn thắng cực kỳ ý nghĩa, đánh dấu pha lập công đầu tiên của Tuấn Hải trong màu áo Nam Định.