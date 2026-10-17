Minh Vương chấn thương ngay đầu trận, CLB CAND hòa tiếc nuối Hưng Yên: Bảng xếp hạng có gì mới?

Chấn thương đáng tiếc

Đây là trận đấu hấp dẫn bậc nhất vòng 3 giải hạng nhất 2026-2027 giữa 2 ứng viên cho suất lên hạng. CLB CAND sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, rải đều ở 3 tuyến như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, trung vệ Đỗ Phi Long, tiền vệ Trần Minh Vương, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn... Ngoài ra, sự hấp dẫn còn đến ở băng ghế huấn luyện. HLV trưởng CLB Hưng Yên là ông Bùi Đoàn Quang Huy, trợ lý cũ của HLV trưởng CLB CAND Nguyễn Đức Thắng.

Đúng như dự đoán, trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi 2 đội chủ động chơi tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ tiếc là ngôi sao được chú ý nhất là Minh Vương phải rời sân từ sớm. Ngay phút thứ 5, anh dính chấn thương ở tay sau một pha va chạm với thủ môn Dương Tùng Lâm, nhường chỗ cho Huỳnh Công Đến.

Tuy nhiên, CLB CAND vẫn là đội mở tỷ số. Phút 12, sau đường tạt bóng hoàn hảo của Phạm Lý Đức, Phi Long xâm nhập vòng cấm địa và đệm bóng gọn gàng, đánh bại thủ thành Tùng Lâm.

Bàn thua không làm CLB Hưng Yên nao núng. Dù lực lượng chất lượng không cao bằng CLB CAND, họ vẫn chơi rất tự tin, tổ chức được một số tình huống tấn công nguy hiểm. Đến phút 41, Tạ Xuân Trường đưa trận đấu trở về thế cân bằng với pha dứt điểm chính xác.

Hiệp 1 diễn ra kịch tính ẢNH: CLB HƯNG YÊN

Giằng co

Ngay đầu hiệp 2, HLV Nguyễn Đức Thắng tung các tiền vệ kinh nghiệm vào sân là Nguyễn Trọng Long, Nguyễn Xuân Bắc nhằm giúp CLB CAND lấy lại thế trận. Trong khi đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy điều chỉnh ở hàng thủ khi Mạc Đức Việt Anh, Tiêu Trung Hiếu được trao cơ hội.

CLB Hưng Yên hiểu rõ rằng họ khó lòng chơi tấn công mạnh mẽ như hiệp 1, chuyển sang chơi phòng ngự - phản công một cách kỷ luật hơn. Vì thế, so với 45 phút đầu tiên, thế trận ở hiệp 2 có phần chặt chẽ hơn. Đó cũng là một phần lý do không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chung cuộc, 2 đội hòa nhau 1-1. CLB Hưng Yên vẫn đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, CLB CAND mới có 4 điểm và đứng thứ 7.

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