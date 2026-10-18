Nhận định derby CLB CAHN vs CLB Hà Nội hôm nay: HLV Polking đấu trí Kewell, siêu hấp dẫn

HLV Mano Polking đang xây dựng văn hóa chiến thắng rực rỡ tại CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Bản sắc Mano Polking tại CLB CAHN

Vòng 4 LPBank V-League chứng kiến trận derby thủ đô rực lửa giữa CLB CAHN và CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ 15 ngày 18.10, với tâm điểm của màn thư hùng không chỉ nằm ở những ngôi sao nội binh và ngoại binh đắt giá nhất.

Thực chất, đó còn là cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân ngoại danh tiếng nhưng đang mang đến 2 giá trị và kết quả trái ngược: Mano Polking với CLB CAHN tấn công phóng khoáng và Harry Kewell vẫn loay hoay trồi sụt với CLB Hà Nội.

Đã từ lâu, người hâm mộ CLB CAHN đã có sự thừa nhận về năng lực của HLV Mano Polking. Dấu ấn lớn nhất mà nhà cầm quân mang 2 dòng máu Brazil - Đức đem lại cho CLB CAHN chính là thứ bóng đá kiểm soát bóng và tấn công phóng khoáng, hiệu quả.

Đình Bắc tỏa sáng nhờ công dẫn dắt của HLV Mano Polking ảnh: Ngọc Linh

Chính dấu ấn đó đã giúp CLB CAHN vô địch tuyệt đối tại V-League 2025 - 2026 và đang mạnh dạn thử sức mình ở sân chơi AFC Champions League Elite cũng như đặt mục tiêu cao nhất ở mọi giải đấu khác.

Có thể vẫn cần tích lũy thêm ở đấu trường cao nhất châu lục, nhưng tại V-League thì CLB CAHN vẫn là thương hiệu. Đây là đội bóng duy nhất có được chuỗi 3 trận toàn thắng từ đầu mùa, trước CLB Hà Tĩnh, Thể Công Viettel và CLB TP.Đồng Nai.

Harry Kewell trong tâm bão

HLV Harry Kewell chưa để lại dấu ấn rõ nét tại CLB Hà Nội ảnh: Đông Huyền

Ở bức tranh hoàn toàn tương phản, CLB Hà Nội đang trải qua những ngày tháng chông chênh dưới triều đại của cựu danh thủ người Úc Harry Kewell. Đội bóng giàu thành tích bậc nhất V-League đang dần cảm nhận rõ hơn sự thật khi hào quang của một cựu danh thủ tan đi.

Lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Kewell cố gắng áp đặt chưa cho thấy sự mạch lạc, trong khi hàng thủ lại liên tục bộc lộ những khoảng trống chết người, nhận đến 7 bàn thua sau 3 trận - ngang bằng các đội trụ hạng như HAGL, Hải Phòng.

Trên hết, CLB Hà Nội dưới tay HLV Kewell vẫn chưa cho thấy bóng dáng của lối chơi tập thể, khi bài toán kết nối và san sẻ trách nhiệm giữa các tuyến vẫn không thể hiện được rõ ràng như thời HLV Daichi từng làm trước đây.

Trận derby thủ đô sắp tới không đơn thuần là một bài kiểm tra bản lĩnh hay danh dự giữa những kình địch cùng thành phố, mà còn có thể định đoạt tương lai chiếc ghế chỉ đạo của cựu sao Liverpool khi thua đến 3/4 trận từ đầu mùa ở mọi mặt trận.

Điểm nóng quyết định thành bại sẽ nằm ở khu vực trung tuyến. Hàng tiền vệ của CLB Hà Nội với Hùng Dũng, Sade, Felida... sẽ phải hoạt động hết công suất để chống lại khả năng pressing liên tục của CLB CAHN và sức khai hỏa mạnh mẽ của những Đình Bắc, Alan, Leo Artur...

Với phong độ hiện tại, đoàn quân của HLV Polking nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc, khoét sâu vào hai nách trung vệ của CLB Hà Nội - khu vực đang bộc lộ nhiều sai sót nhất.

Quang Hải là thủ lĩnh mẫu mực và tài hoa của CLB CAHN ảnh: Minh Tú

Đặc biệt, thành tích đối đầu vượt trội trong 5 trận gần nhất của CLB Hà Nội (thắng 3, hòa 1, chỉ thua 1) trước CLB CAHN sẽ khiến tính chất quyết liệt của trận đấu càng thêm đặc sắc, khi nhà đương kim vô địch muốn chứng tỏ họ mới là số 1.

Khó khăn cho CLB CAHN sẽ là điều chỉnh tâm lý và thể lực sau khi phải chia sức cho những trận AFC champions League khốc liệt. Nhưng động lực đã kể ở trên sẽ dự báo chiến thắng khó tuột khỏi tay tập thể đang có phong độ cao và khát khao của HLV Mano Polking.

Dự đoán tỷ số: CLB CAHN 2-0 CLB Hà Nội.