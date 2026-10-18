Khoảnh khắc ngôi sao của Công Phượng giúp CLB TP.Đồng Nai vượt ải Bắc Ninh?

Trận đấu không được phép thua

Lần đầu tiên hít thở bầu không khí V-League sau nhiều năm chờ đợi, CLB TP.Đồng Nai đã nhận được bài học đắt giá về sự khắc nghiệt ở sân chơi cao nhất Việt Nam. Ba thất bại liên tiếp trước Thể Công Viettel (0-2), CLB Hà Tĩnh (0-1) và CLB Công an Hà Nội (0-3) ở giai đoạn mở màn mùa giải đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của đại diện miền Đông Nam bộ.

Trong bối cảnh ấy, chuyến làm khách tới sân của CLB Bắc Ninh ở vòng 4 (lúc 18 giờ ngày 18.10) là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với CLB TP.Đồng Nai. Đây là cơ hội lớn để Nguyễn Công Phượng và các đồng đội vực dậy tinh thần. Nói là cơ hội, bởi CLB Bắc Ninh cũng là tân binh vừa cùng CLB TP.Đồng Nai thăng hạng mùa này. Xét trên lý thuyết, đây là đối thủ "vừa sức" nhất mà thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng chạm trán kể từ đầu mùa. Do đó, đại diện bóng đá phía nam hoàn toàn có thể nghĩ đến việc tìm kiếm những điểm số đầu tay.

Công Phượng và các đồng đội chưa có bàn thắng nào sau 3 vòng đấu tại V-League 2026-2027 ẢNH: KHẢ HÒA

Một chiến thắng hoặc ít nhất là kết quả hòa có bàn thắng sẽ giúp CLB TP.Đồng Nai phần nào cởi bỏ áp lực, nạp lại năng lượng trước khi bước vào chặng đường "giông bão" phía trước. Sau trận đấu với CLB Bắc Ninh, CLB TP.Đồng Nai sẽ tiếp tục đương đầu những thử thách lớn như CLB Nam Định (vòng 5), CLB Hải Phòng (vòng 6). Ngược lại, nếu tiếp tục trắng tay rời xứ Kinh Bắc, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng sẽ càng chìm sâu vào khủng hoảng.

Bài toán lực lượng

Nhìn vào lối chơi của TP.Đồng Nai ở 3 vòng đấu vừa qua, hạn chế lớn nhất của họ nằm ở chiều sâu đội hình và sự thiếu gắn kết giữa các tuyến. Hàng thủ vốn là bệ phóng cho chức vô địch hạng nhất mùa trước, nay lại trở nên mong manh khi phải đối đầu với những ngoại binh chất lượng ở V-League. Trong khi đó, các ngoại binh mới chuyển đến vẫn chưa thể hiện được nhiều, chưa đáp ứng được nhiệm vụ về đầu ra bàn thắng.

Hy vọng của CLB TP.Đồng Nai vẫn đặt trên đôi chân của Nguyễn Công Phượng. Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu đầy nỗ lực, di chuyển rộng và xông xáo trong từng đường bóng. Tuy nhiên, việc thiếu đi những vệ tinh hỗ trợ đẳng cấp xung quanh khiến chân sút xứ Nghệ rơi vào tình cảnh đơn độc.

Lúc này, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi Công Phượng sẽ biết cách tỏa sáng đúng lúc để đưa đội bóng đi qua thời điểm khó khăn nhất.

CLB Bắc Ninh không dễ bị bắt nạt

Dù cùng là tân binh V-League, nhưng CLB Bắc Ninh lại cho thấy sự bắt nhịp nhanh hơn. Trong 3 vòng đầu, đội bóng xứ Kinh Bắc đã có chiến thắng 1-0 trước CLB Công an TP.HCM trên sân nhà. Họ chỉ chấp nhận thất bại sát nút 0-1 trước ứng viên vô địch CLB Hà Nội ở vòng 3 và thua 0-1 trước đội bóng giàu kinh nghiệm SLNA ở trận ra quân V-League.

CLB Bắc Ninh chơi phòng ngự phản công rất khó chịu, dựa trên nền tảng thể lực sung mãn và dàn ngoại binh giàu kinh nghiệm như Brenner hay Rafael Sousa. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà trên sân Việt Yên càng khiến thầy trò HLV Paulo Foiani thêm hưng phấn.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ đội chủ nhà. Ở giải hạng nhất mùa trước, CLB Đồng Nai dù lên ngôi vô địch nhưng lại không thể đánh bại CLB Bắc Ninh trong cả hai lượt trận. Đại diện bóng đá phía nam hòa 0-0 ở lượt đi và thua 1-2 ở lượt về. Rõ ràng, CLB Bắc Ninh không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Muốn có điểm rời sân Việt Yên, CLB TP.Đồng Nai không thể nóng vội, mà phải thi đấu kỷ luật, kiên nhẫn rình rập và chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất.