Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup mới nhất: Hai trận giờ đẹp

Hành trình của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 World Cup 2026 sẽ chính thức bắt đầu bằng cuộc đọ sức với thách thức mang tên U.17 Bỉ vào lúc 20 giờ ngày 20.11 (giờ Việt Nam). Đến lượt trận thứ hai, diễn ra vào lúc 22 giờ 30 ngày 23.11, thầy trò HLV Roland sẽ chạm trán U.17 New Zealand.

Vòng bảng của U.17 Việt Nam sẽ khép lại bằng màn so tài với U.17 Mali vào lúc 20 giờ ngày 26.11. Toàn bộ 3 trận đấu ở bảng G của thầy trò HLV Cristiano Roland đều được tổ chức tại tổ hợp thể thao Aspire Zone (Doha, Qatar).

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

U.17 Bỉ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đây sẽ là cột mốc thử thách bản lĩnh cho U.17 Việt Nam ngay ở trận ra quân. U.17 New Zealand sở hữu lợi thế về thể hình và thể lực so với các học trò của ông Roland. Tuy nhiên, đại diện châu Đại Dương được xem là đối thủ vừa sức nhất để đội bóng sao vàng đặt mục tiêu giành điểm. Trong khi đó, U.17 Mali vốn là thế lực đáng gờm ở cấp độ U.17 nhờ nguồn thể lực dồi dào, tốc độ bùng nổ và khả năng càn lướt.

Chưa có bản quyền U.17 World Cup 2026 tại Việt Nam Vào lúc này, chưa đơn vị truyền hình nào của Việt Nam công bố bản quyền U.17 World Cup 2026. Nhiều khả năng, một số đơn vị sẽ liên kết với nhau để đàm phán bản quyền, giúp người hâm mộ có điều kiện theo dõi và cổ vũ trực tiếp U.17 Việt Nam trên truyền hình và các nền tảng số khác.

U.17 Việt Nam đá 4 trận giao hữu ở nước ngoài

Lúc này, U.17 Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn đầu trong đợt hội quân chuẩn bị cho U.17 World Cup 2026. Sắp tới, thầy trò ông Roland sẽ có chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày ở Hàn Quốc. Tại xứ sở kim chi, Chu Ngọc Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ đá giao hữu để làm quen với những trận đấu cường độ cao khi chạm trán U.16 - U.17 Hàn Quốc cùng một đội U.18 của CLB thuộc K-League. Sau đó, đội sẽ về nước rồi lại đi UAE tập huấn và tiếp tục giao hữu với U.17 Fiji.

Trước ngày đi tập huấn, HLV Roland khẳng định: "Mục tiêu của toàn đội là luôn sẵn sàng, thi đấu tốt nhất có thể trong từng trận và không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Trong thời gian làm việc với các đội tuyển tại Việt Nam, chúng tôi đã nhiều lần đối mặt với khó khăn và các cầu thủ cũng đã vượt qua để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, lần này thử thách lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, công tác chuẩn bị không chỉ tập trung vào thể lực mà còn cả tâm lý, tinh thần vượt khó và khả năng duy trì sự tập trung.

U.17 Việt Nam thực sự muốn tạo ra sự khác biệt. Toàn đội đang tập trung làm việc với quyết tâm cao nhất để khi trở về Việt Nam, các cầu thủ có thể khiến người hâm mộ tự hào về những gì mình đã thể hiện. Sự đón nhận và ủng hộ của người hâm mộ trong những hành trình vừa qua luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn".







