Hôm nay HLV Kim Sang-sik trở lại Hà Nội, bắt đầu tìm công thức mới của đội tuyển Việt Nam

C HÌA KHÓA LÀ SỨC MẠNH TẬP THỂ

Hôm nay (24.10), HLV Kim Sang-sik quay trở lại Việt Nam, sau kỳ nghỉ ngắn ngày tại quê nhà Hàn Quốc. Ông sẽ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam trước Asian Cup 2027.

Dù HLV Kim Sang-sik luôn khẳng định đội tuyển VN không phụ thuộc vào cá nhân nào, nhưng khó phủ nhận hành trình vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026 của Xuân Son cùng đồng đội vẫn có dấu ấn lớn của đẳng cấp cá nhân. Năm 2024, một mình Xuân Son gồng gánh khâu ghi bàn với 7 bàn, 2 kiến tạo sau 5 trận, kéo VN trở lại đỉnh cao Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Chân sút sinh năm 1997 làm gần như trọn vẹn mọi công đoạn tấn công: làm tường, kiến tạo, hút người, độc lập tác chiến dứt điểm. "Chúng tôi được dặn cứ bóng khó thì chuyền cho Son giải quyết", một tuyển thủ VN kể lại.

Đội tuyển VN (phải) cần tránh phụ thuộc vào cá nhân ẢNH: MINH TÚ

Đến ASEAN Cup 2026, khi đã có 2 năm huấn luyện để thanh lọc đội hình, ông Kim trình làng tập thể cân bằng, đồng đều hơn. Tuy nhiên, đội tuyển VN vẫn trông đợi vào phẩm chất cá nhân, với công thức "Đình Bắc + ngoại binh nhập tịch". Chân sút sinh năm 2004 đóng vai trò tạo đột biến với nguồn thể lực dồi dào, trong khi Xuân Son, Hoàng Hên xâm nhập khoảng trống. Nhờ hàng công ưu tú, xử lý một chạm và xoay xở cá nhân tốt, đội tuyển VN tuy có những trận lép vế (như 2 trận chung kết với Thái Lan), nhưng vẫn có cách tìm được bàn thắng.

Thế nhưng bước ra Asian Cup, công thức chờ đợi tỏa sáng cá nhân khó hiệu quả. Đình Bắc có thể giỏi so với mặt bằng cầu thủ trẻ VN, nhưng mới dừng ở "hiện tượng" tại châu Á (một số đội Nhật Bản từng đánh giá Đình Bắc chưa nổi trội hơn cầu thủ trẻ J-League 1). Hoàng Hên, Xuân Son đều chất lượng, song đã luống tuổi. Trong khi đó, UAE (đội cạnh tranh trực tiếp vé với VN) có tới… nửa đội hình gốc Brazil và châu Âu trẻ và đẳng cấp hơn dàn ngoại binh nhập tịch của ông Kim.

Đội tuyển VN có nhiều nhân tố giỏi như Quang Hải, Hoàng Đức, Lê Giang Patrik, nhưng khi đối thủ còn giỏi hơn, công thức phải thay đổi. Đó là chưa kể Đình Bắc bị treo giò ở 2 trận đầu Asian Cup 2027 (gặp UAE và Hàn Quốc), Hoàng Hên nghỉ dài hạn, còn Xuân Son mới vừa bình phục chấn thương. Quang Hải, Hoàng Đức đều đã cạn kiệt thể lực, khó tự mình bứt phá.

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C ÂU CHUYỆN 'BÓ ĐŨA'

7 năm trước, đội tuyển VN từng khiến châu Á bất ngờ khi lọt tới tứ kết, chơi sòng phẳng với Nhật Bản dù không sở hữu một tiền đạo thực thụ nào (Công Phượng đá trung phong bất đắc dĩ). HLV Park Hang-seo không có ngôi sao, không có người dẫn đường kiểu Xuân Son ở Asian Cup 2019. Nhưng VN vẫn thành công nhờ triết lý tập thể. Nền tảng thể lực, kỹ thuật tốt, khả năng pressing đồng đều, tinh thần quật khởi… giúp VN trở thành "bó đũa" khó bẻ ngay cả với những đội mạnh nhất châu Á như Nhật Bản, Iran. Những nhân tố bình thường (thậm chí tách từng cá nhân, VN thời 2019 chưa chắc bằng bây giờ) khi đặt vào đấu pháp hợp lý có thể tạo thành sức mạnh khó lường. Đội tuyển VN có thể dự Asian Cup 2027 bằng đội hình "bình dân", không có ngôi sao, nhưng chìa khóa nằm ở chỗ khác. Hình ảnh cùng nhau ào lên như thủy triều, đan lát tự tin hay phòng ngự kỷ luật là phẩm chất VN cần tái hiện. Khoảnh khắc kỳ diệu có thể sẽ đến, như cú đánh đầu ngược của Đình Bắc vào lưới Nhật Bản 3 năm trước, nhưng chiến thuật hiệu quả không thể đặt trọng tâm vào yếu tố khoảnh khắc.

Thay vì tìm ngôi sao, HLV Kim Sang-sik cần nâng chuẩn của đội tuyển VN ở những chi tiết căn bản nhất: đỡ bước một gọn gàng, di chuyển đúng lúc, đúng chỗ, biết kiểm soát nhịp chơi, giữ cự ly đồng đều. Chiến lược gia người Hàn Quốc cần nhân tố đủ khát vọng và thể lực (để đảm bảo cường độ chơi rất cao ở tầm châu Á), cùng lực lượng có chiều sâu để toan tính nhiều phương án. Khả năng đọc trận đấu tài tình như đã thể hiện của ông Kim chỉ có giá trị khi đặt cạnh một băng ghế dự bị luôn sẵn sàng, thay vì ở trình độ quá thấp so với đội hình chính.

Những trận giao hữu tới mang đến nhiều bài kiểm tra cho VN: áp đặt thế trận và mài giũa tấn công trước Đài Loan, Kyrgyzstan (tháng 11), phòng ngự phản công trước Nhật Bản (tháng 12), hay pressing và tấn công nhanh trước Qatar (tháng 1). Mỗi trận đấu là một trải nghiệm cần có để cột chặt từng cây đũa thành bó đũa. Đừng chờ đợi một pha rê dắt xuất thần của Đình Bắc hay một tình huống tự mình đột phá dứt điểm của Xuân Son. Chỉ khi cả tập thể "sát cánh cùng nhau trong một khung hình" như kỳ vọng của ông Kim, đội tuyển VN mới tiến xa.