    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel

    Linh Nhi
    Linh Nhi
    Thất bại 0-2 trước SLNA khiến HAGL lâm nguy ở vị trí áp chót còn Thể Công Viettel vẫn chưa hết khốn khổ sau khi vuột mất chiến thắng ở phút bù giờ trước tân binh Bắc Ninh FC tại vòng 5 V-League 2026 - 2027.
    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel- Ảnh 1.

    Minh Tâm trong pha bóng bị hậu vệ SLNA truy cản

    ảnh: Minh Trần

    HAGL rơi xuống áp chót

    Tối 23.10, HAGL sau một thời gian dài chờ đợi đã trở lại sân nhà khi Pleiku Arena hoàn tất cải tạo, nâng cấp. Tiếc rằng ngày vui này đã bị phá hỏng vì đội bóng phố núi phải nhận thất bại 0-2 trước kình địch SLNA.

    Sau hiệp 1 giằng co, thế bế tắc đã được đội khách khai thông sau tình huống bật cao đánh đầu thành bàn ở phút 57 của Jairo - cựu đội trưởng HAGL mùa này đã rời đi và khoác áo CLB SLNA.

    Highlight Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh: Thủng lưới phút 90+10

    Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, SLNA đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+1 do công cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh. Trận thua thứ 4 trong 5 trận kể từ đầu giải đã đẩy HAGL vào thế lâm nguy.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel- Ảnh 2.

    Thể Công Viettel có trận cầu vất vả trước Bắc Ninh FC

    ảnh: Minh Tú

    Với chỉ 3 điểm kể từ trận thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp CLB Đà Nẵng, HAGL hiện rơi xuống vị trí áp chót sau vòng 5, chính thức đặt đội bóng phố núi vào cuộc đua trụ hạng ở mùa giải V-League 2026 - 2027 có đến 2 suất xuống hạng nhất.

    Ngược lại, kết quả này giúp SLNA có chiến thắng thứ 3 từ đầu giải, qua đó có 11 điểm (3 thắng, 2 hòa sau 5 trận) vươn lên soán ngôi đầu của Ninh Bình FC (10 điểm). Ngôi đầu này sẽ được duy trì ít nhất 24 giờ trước khi Ninh Bình FC gặp CLB CA TP.HCM vào ngày mai.

    Ở trận đấu muộn hôm nay, Thể Công Viettel đã hòa nghẹt thở tân binh Bắc Ninh FC với tỷ số 2-2. Hai bàn thắng được ghi cho mỗi đội ở các phút bù giờ, khiến á quân mùa giải trước chỉ có 1 điểm sau 3 trận thua liên tiếp tại V-League.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel- Ảnh 3.

    Niềm vui chiến thắng của Thể Công Viettel

    ảnh: Minh Tú

    Kết quả này khiến đội bóng quân đội vẫn ở khu vực cầm đèn đỏ, tạm xếp hạng 11 với chỉ 4 điểm sau 5 trận. Việc để Bắc Ninh FC chỉ còn 10 người gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng sẽ tăng nhiệt đáng kể cho chiếc ghế đang rất nóng của HLV Velizar Popov.

    Có 1 điểm rời sân Hàng Đẫy, Bắc Ninh FC có lý do để vui mừng sau khi có điểm số thứ 5, tạm xếp ngay trên Thể Công Viettel và hơn đội áp chót HAGL 2 điểm. Bảng xếp hạng này sẽ còn thay đổi tùy theo kết quả 2 trận đấu trong ngày 25.10 tới.

    Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel- Ảnh 4.

    Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2026 - 2027

    Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

    Tin liên quan

    Tiền vệ Việt kiều Pháp và ngoại binh Jairo cực hay, SLNA đánh bại HAGL ngay tại sân Pleiku

    Tiền vệ Việt kiều Pháp và ngoại binh Jairo cực hay, SLNA đánh bại HAGL ngay tại sân Pleiku

    Trong chuyến làm khách đến sân Pleiku, SLNA đã chơi phòng ngự phản công hiệu quả và giành chiến thắng đầy thuyết phục trước HAGL.

    Bảng xếp hạng V-League sẽ xáo trộn mạnh nhóm cầm đèn đỏ, HAGL và Thể Công Viettel đua trụ hạng

    V-League xuất hiện nhân vật cực hay ở tuyến giữa, liệu thầy Kim có đưa vào tầm ngắm?

    Khám phá thêm chủ đề

    Jairo Popov SLNA V-League Khuất Văn Khang Bắc Ninh FC

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận