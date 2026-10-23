Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA ở vị trí khó tin, HAGL sát đáy, khốn khổ Thể Công Viettel

Minh Tâm trong pha bóng bị hậu vệ SLNA truy cản ảnh: Minh Trần

HAGL rơi xuống áp chót

Tối 23.10, HAGL sau một thời gian dài chờ đợi đã trở lại sân nhà khi Pleiku Arena hoàn tất cải tạo, nâng cấp. Tiếc rằng ngày vui này đã bị phá hỏng vì đội bóng phố núi phải nhận thất bại 0-2 trước kình địch SLNA.

Sau hiệp 1 giằng co, thế bế tắc đã được đội khách khai thông sau tình huống bật cao đánh đầu thành bàn ở phút 57 của Jairo - cựu đội trưởng HAGL mùa này đã rời đi và khoác áo CLB SLNA.

Highlight Thể Công Viettel 2-2 Bắc Ninh: Thủng lưới phút 90+10

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, SLNA đã ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 90+1 do công cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh. Trận thua thứ 4 trong 5 trận kể từ đầu giải đã đẩy HAGL vào thế lâm nguy.

Thể Công Viettel có trận cầu vất vả trước Bắc Ninh FC ảnh: Minh Tú

Với chỉ 3 điểm kể từ trận thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp CLB Đà Nẵng, HAGL hiện rơi xuống vị trí áp chót sau vòng 5, chính thức đặt đội bóng phố núi vào cuộc đua trụ hạng ở mùa giải V-League 2026 - 2027 có đến 2 suất xuống hạng nhất.

Ngược lại, kết quả này giúp SLNA có chiến thắng thứ 3 từ đầu giải, qua đó có 11 điểm (3 thắng, 2 hòa sau 5 trận) vươn lên soán ngôi đầu của Ninh Bình FC (10 điểm). Ngôi đầu này sẽ được duy trì ít nhất 24 giờ trước khi Ninh Bình FC gặp CLB CA TP.HCM vào ngày mai.

Ở trận đấu muộn hôm nay, Thể Công Viettel đã hòa nghẹt thở tân binh Bắc Ninh FC với tỷ số 2-2. Hai bàn thắng được ghi cho mỗi đội ở các phút bù giờ, khiến á quân mùa giải trước chỉ có 1 điểm sau 3 trận thua liên tiếp tại V-League.

Niềm vui chiến thắng của Thể Công Viettel ảnh: Minh Tú

Kết quả này khiến đội bóng quân đội vẫn ở khu vực cầm đèn đỏ, tạm xếp hạng 11 với chỉ 4 điểm sau 5 trận. Việc để Bắc Ninh FC chỉ còn 10 người gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ cuối cùng sẽ tăng nhiệt đáng kể cho chiếc ghế đang rất nóng của HLV Velizar Popov.

Có 1 điểm rời sân Hàng Đẫy, Bắc Ninh FC có lý do để vui mừng sau khi có điểm số thứ 5, tạm xếp ngay trên Thể Công Viettel và hơn đội áp chót HAGL 2 điểm. Bảng xếp hạng này sẽ còn thay đổi tùy theo kết quả 2 trận đấu trong ngày 25.10 tới.

Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2026 - 2027