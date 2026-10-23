Tiền vệ Việt kiều Pháp và ngoại binh Jairo cực hay, SLNA đánh bại HAGL ngay tại sân Pleiku

Tối 23.10, HAGL tiếp đón SLNA trên sân Pleiku, ở trận đấu thuộc vòng 5 V-League 2026-2027. Trở về “thánh địa” quen thuộc, đội bóng phố núi đã nhập cuộc hưng phấn và tạo ra nhiều đường lên bóng có nét trong hiệp 1. Ở phía ngược lại, HLV Văn Sỹ Sơn chỉ đạo các học trò tiếp cận trận đấu bằng lối chơi phòng ngự phản công.

Hơn 45 phút thi đấu đầu tiên, HAGL dù có thế trận lấn lướt, nhưng SLNA mới là đội sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt. Lưới của chủ nhà đã rung lên ở phút 18, sau khi 2 ngoại binh của đội bóng xứ Nghệ phối hợp ăn ý và Luiz Guilherme xoay người dứt điểm như búa bổ đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên.

Tiền vệ Abdel-Amine Tran Duc Vinh (trái) ghi bàn ấn định chiến thắng cho SLNA ẢNH: SLNA

Bảng tỷ số ban đầu đã hiện 1-0 cho SLNA. Tuy nhiên, trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên sau khi tham khảo lại màn hình VAR đã không công nhận bàn thắng của SLNA. Ở tình huống trước đó, Onoja Joseph đã phạm lỗi với một cầu thủ HAGL trước khi kiến tạo cho Guilherme.

Phút 38, khung thành HAGL tiếp tục chao đảo. Guilherme chạy chỗ hợp lý và xuất hiện ở cột hai để đánh đầu, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL) đã chơi tập trung và cứu thua cho đội nhà.

Highlight HAGL 0-2 SLNA: Người cũ gieo sầu cho đội bóng phố núi, SLNA tạm vươn lên ngôi đầu V-League

Người cũ của HAGL, trung vệ Jairo (giữa) ghi bàn mở tỷ số trận đấu ẢNH: SLNA

Ở thời gian bù giờ hiệp 1, HAGL suýt có bàn thắng mở tỷ số. Từ chấm đá phạt bên cánh phải, Hoàng Vĩnh Nguyên tung cú sút đưa bóng đi cuộn vào góc xa khung thành, nhưng thủ môn Cao Văn Bình đã bay người cản phá.

Sang hiệp 2, nỗ lực tấn công của SLNA mới được đền đáp. Phút 57, xuất phát từ pha phạt góc bên cánh phải, trung vệ Jairo Filho chọn vị trí chuẩn xác và bật cao đánh đầu dũng mãnh đưa đội bóng xứ Nghệ vươn lên dẫn trước 1-0. Đáng chú ý, Jairo Filho chính là người cũ của HAGL. Trung vệ gốc Brazil từng khoác áo đội chủ sân Pleiku trong 3 mùa giải, giai đoạn từ năm 2023 đến 2026.

Nhận bàn thua, HAGL nỗ lực đẩy đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đây cũng là lúc tuyến dưới của đội bóng phố núi để lộ nhiều sơ hở. SLNA tiếp tục chơi phản công và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng không tận dụng thành công.

Phải đến phút 90, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn mới có bàn thắng ấn định trận đấu. Abdel-Amine Tran Duc Vinh là người đã lập công giúp SLNA thắng chung cuộc 2-0 trước HAGL.

Với chiến thắng này, SLNA nối dài chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa lên con số 5 (3 thắng, 2 hòa). Đội bóng xứ Nghệ hiện có 11 điểm, tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại.

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