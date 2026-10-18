Hoàng Đức cực hay, Ninh Bình FC thắng HAGL 4-3 trong cuộc đua tỷ số điên rồ với 2 thẻ đỏ

Hoàng Đức mở tỷ số từ phút thứ 2, bàn thứ 2 trong 2 trận liên tiếp cho Ninh Bình FC ảnh: HAGL

Ninh Bình FC và HAGL rượt đuổi nghẹt thở

Tối 18.10, trước đông nghẹt khán giả nhà, đội trưởng Hoàng Đức đã sớm lên tiếng bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 2. Nhưng khi niềm vui của CĐV Ninh Bình chưa kịp lắng xuống, đội khách HAGL đã có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của cựu tuyển thủ Việt Nam Thanh Nhân.

Việc cả 2 đội đều có bàn thắng sớm giúp trận đấu diễn ra nhanh với những pha ăn miếng, trả miếng về phía nhau. Và rồi trong một tình huống chuyển trạng thái nhanh, HAGL bất ngờ có được lợi thế lớn từ phút 19.

Từ đường chọc khe của Luann Augusto, tiền đạo Matheu Lucas bứt tốc thoát xuống và cài người khôn ngoan buộc trung vệ Lucas Turci của Ninh Bình FC phải phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân.

Thanh Nhân gỡ hòa 1-1 cho HAGL ảnh: HAGL

Chơi hơn người, HAGL hoàn toàn kiểm soát bóng và chủ động tìm kiếm bàn thắng. Phút 31, khi từ đường kiến tạo thuận lợi của đồng đội, Luann Augusto xâm nhập vòng cấm dứt điểm chéo góc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm giúp HAGL dẫn ngược 2-1.

Nhưng khi các CĐV phố núi có mặt trên sân và qua truyền hình đang khấp khởi mơ về chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở V-League 2026 - 2027, thì người cũ của họ là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã lên tiếng cho đội chủ nhà Ninh Bình FC.

Nhận bóng trước khu vực cấm địa mà không bị ai kèm cặp, Quốc Việt đã bất ngờ tung ra cú sút xa căng như kẻ chỉ đánh bại thủ môn Trung Kiên giúp Ninh Bình FC quân bình tỷ số 2-2 ở phút 40.

HAGL vuột mất 3 điểm đáng tiếc dù chơi hơn người từ hiệp 1 ảnh: HAGL

Đầy cảm xúc sau khi có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2026 - 2027 và giúp đội nhà gỡ hòa kịch tính, nhưng ngôi sao U.23 Việt Nam sau đó đã không ăn mừng bàn thắng, thể hiện sự trân trọng đến đội bóng đã nuôi dưỡng mình nên người.

Trong hiệp 2, phần lớn thời gian bóng lăn bên phần sân của Ninh Bình FC. Nhưng mỗi khi đoạt được bóng, các ngôi sao của đội chủ nhà như Hoàng Đức, Quốc Việt, Friday... vẫn tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Trung Kiên, khiến HAGL không thể không thận trọng.

Đến phút 71, từ một tình huống lên bóng nhanh và ít người, bóng đã đến chân Lucas và tiền đạo này đã xử lý bóng gọn ghẽ, khiến hậu vệ HAGL không theo kịp. Lucas sút chéo góc bằng chân trái đánh bại Trung Kiên, giúp Ninh Bình FC một lần nữa dẫn bàn dù chơi thua người.

HAGL và Ninh Bình FC đã cống hiến 7 bàn thắng và 90 phút đua tỷ số điên rồ ảnh: HAGL

Nhưng chỉ 5 phút sau, đến lượt HAGL có bàn gỡ để nâng tỷ số lên 3-3, sau tình huống Thanh Long nhanh như sóc vượt qua 2 hậu vệ để xâm nhập cánh phải vòng cấm địa Ninh Bình FC, căng ngang vào buộc Martins Romeu đá phản lưới nhà.

Kịch tính càng dâng cao khi đến phút 82, cầu thủ vào sân thay người trong hiệp 2 là Phước Bão đã nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống kéo Ngọc Mỹ ở sát vòng cấm, giúp 2 đội cân bằng từ tỷ số đến quân số.

Trong những phút cuối, áp lực đè nặng lên khung thành HAGL, với khá nhiều tình huống xâm nhập nguy hiểm của Lucas, Ngọc Mỹ, Friday... Để rồi đến phút 90, từ quả đá phạt xa khung thành ngỡ vô hại, Hoàng Đức đá rất nhanh để Lê Phát thoát xuống, đánh bại Trung Kiên ấn định chiến thắng 4-3 khó tin cho Ninh Bình FC.