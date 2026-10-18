Cả 4 trận đấu của U.17 Việt Nam tại Hàn Quốc và UAE đều không có bản quyền truyền hình

Ba đối thủ mạnh tại Hàn Quốc

Vòng chung kết (VCK) World Cup U.17 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19.11 đến ngày 13.12, tại Qatar. Trước khi sang Qatar dự World Cup, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19 – 29.10 và UAE từ ngày 6 – 9.11. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng đã chốt xong các đối thủ để đội tuyển U.17 Việt Nam thi đấu giao hữu ở 2 chuyến tập huấn nói trên.

Những trận đấu chất lượng đang chờ U.17 Việt Nam Ảnh: VFF

Tại Hàn Quốc, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 3 trận đấu, gặp các đội U.16, U.17 Hàn Quốc và đội U.18 thuộc 1 CLB đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc K-League. Tốc độ, thể lực và thể hình chắc chắn là điểm mạnh đáng kể của các cầu thủ trẻ Hàn Quốc.

Chính vì thế, trong các trận giao hữu tại Hàn Quốc, U.17 Việt Nam sẽ được rèn luyện khả năng chịu sức ép với cường độ cao, khả năng chịu sức ép từ các tình huống chơi bóng bổng, tranh chấp tay đôi mạnh mẽ theo kiểu "tra tấn" thể lực của đối phương. Đây là điều rất quan trọng, vì 2 đội bóng mà chúng ta gặp gỡ tại VCK World Cup U.17 năm 2026 gồm U.17 Bỉ và U.17 Mali cũng sẽ chơi nhanh, mạnh mẽ. Riêng đội tuyển U.17 Bỉ sẽ có thêm các tình huống tấn công bằng bóng bổng mà chúng ta buộc phải chú ý kỹ, vì bóng bổng thường là điểm mạnh của các đội bóng châu Âu.

Cũng trong những trận đấu với các đội U.16, U.17 Hàn Quốc, đội U.18 thuộc 1 CLB tại K-League, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ học cách phản công. Chúng ta sẽ làm quen với việc lựa chọn thời điểm thích hợp để phản đòn trước các đối thủ mạnh, trước khi áp dụng cho giải trẻ thế giới.

Mài sắc đòn tấn công tại UAE

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc là chuyến tập huấn ngắn ngày ở UAE. Tại đây, U.17 Việt Nam sẽ thi đấu với U.17 Fiji, đội bóng cùng khu vực châu Đại Dương với U.17 New Zealand. U.17 New Zealand cũng là đối thủ của U.17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup U.17 năm nay.

U.17 Việt Nam quyết tâm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup U.17 Ảnh: VFF

Điểm chung của U.17 Fiji và U.17 New Zealand là không quá mạnh, kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ có phần hạn chế. Thế nên, đây sẽ là những trận đấu mà U.17 Việt Nam phát huy kỹ thuật cá nhân, cùng các tình huống phối hợp nhóm nhỏ của mình. Chúng ta sẽ thử nghiệm lối chơi ấy trong trận giao hữu với U.17 Fiji tại UAE, rồi đem áp dụng vào trận đấu gặp U.17 New Zealand tại Qatar.

Tiếp đến, trong những ngày ở UAE, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tranh thủ làm quen với thời tiết đặc trưng của vùng sa mạc dịp cuối năm, làm quen với múi giờ ở khu vực Trung Đông. UAE là quốc gia láng giềng với Qatar, chủ nhà của VCK World Cup U.17 năm 2026. Sau khi làm quen với thời tiết và múi giờ, các cầu thủ U.17 Việt Nam sẽ không còn bỡ ngỡ khi di chuyển từ UAE sang Qatar dự giải đấu chính thức.

Cả 4 trận đấu của U.17 Việt Nam tại hai chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và UAE đều không được phát trực tiếp tại Việt Nam do BTC trận đấu không bán bản quyền truyền hình.