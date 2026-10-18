Quang Hải đã tạo nên cú bùng nổ tại Asian Cup 2019 ở UAE

"Ở tuổi 20, Quang Hải đã ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2017 vào lưới đội Campuchia. Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo - người dẫn dắt cả đội tuyển U.23 lẫn đội tuyển Việt Nam khi đó - đã đưa tên tuổi Quang Hải đến gần hơn với người hâm mộ", the-AFC.com viết trong bài giới thiệu: "Cầu thủ đáng chú ý: Nguyễn Quang Hải - đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027".

Quang Hải đã trải qua thời điểm đầy khó khăn trong sự nghiệp, nhưng với quyết tâm sắt đá, anh đã tìm lại phong độ đỉnh cao để hướng đến Asian Cup 2027 cùng đội tuyển Việt Nam, trang web của AFC nhận định Ảnh: Ngọc Linh

"Quang Hải đã tạo nên cú bùng nổ tại Asian Cup 2019 ở UAE và khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh, dù hành trình đó không thiếu những thăng trầm và trở ngại", the-AFC.com nhấn mạnh.

the-AFC.com giới thiệu chi tiết về Quang Hải. 29 tuổi, có 88 lần khoác áo đội tuyển Việt Nam, ghi 16 bàn. Anh hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội, đội bóng đang tham dự AFC Champions League Elite.

Quang Hải cũng là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup diễn ra trong tháng 7 và 8, khi lên ngôi vô địch lần thứ 2 liên tiếp và thứ 4 trong lịch sử.

Tại Asian Cup 2019, giải đấu lớn đầu tiên Quang Hải thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Đội đã tiến vào đến tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Nhật Bản khi thua với tỷ số sít sao 0-1. Giải này Quang Hải góp 1 bàn thắng trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Yemen với tỷ số 2-0 ở vòng bảng. Bàn còn lại do trung vệ Quế Ngọc Hải ghi.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội tăng hạng FIFA, áp sát tốp 97 thế giới

Đến Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út (diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Yemen khi nằm cùng bảng E còn có Hàn Quốc và UAE.

Đội tuyển Việt Nam ra quân gặp UAE ngày 10.1.2027, sau đó gặp Hàn Quốc ngày 15.1.2027, và trận cuối vòng bảng gặp Yemen ngày 20.1.2027. Cuộc tái ngộ này có thể Quang Hải sẽ tiếp tục cái duyên ghi bàn của mình vào lưới Yemen, để hy vọng giúp đội tuyển Việt Nam tiến vào vòng tiếp theo, the-AFC.com dự đoán.

Quang Hải hoàn toàn có thể tỏa sáng tại Asian Cup 2027, theo the-AFC.com Ảnh: Ngọc Linh

Ký ức Thường Châu 2018 không phai nhòa của Quang Hải

"Giải vô địch U.23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm 2018 - diễn ra trong khung cảnh tuyết phủ trắng xóa - chính là giải đấu mà Quang Hải cho cả châu lục thấy tài năng thiên bẩm của mình.

Với 5 bàn thắng tại giải đấu, bao gồm cú sút phạt tuyệt đẹp trong trận chung kết gặp U.23 Uzbekistan, Quang Hải đã chứng minh đẳng cấp của một tiền vệ kiến thiết tài hoa, góp công lớn giúp U.23 Việt Nam lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết cấp châu lục", the-AFC.com nhấn mạnh.

Về Asian Cup 2019 đưa tên tuổi Quang Hải lên tầm châu lục, the-AFC.com viết: "Sau vòng bảng, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Jordan ở vòng 16 đội, cũng như trong trận thua trước Nhật Bản với tỷ số 0-1 tại vòng tứ kết; màn trình diễn ấn tượng đó giúp anh góp mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu".

Sau thành công đó, kỳ vọng đặt lên vai cầu thủ sinh ra tại Hà Nội này là rất lớn. Tháng 6.2022, anh chuyển sang thi đấu tại Pháp cho CLB Pau FC (ở giải hạng hai). Tuy nhiên, việc ít được ra sân cùng những chấn thương đã cản trở tham vọng tại châu Âu của anh, dẫn đến quyết định trở về Việt Nam khoác áo CLB Công an Hà Nội một năm sau đó, cũng theo the-AFC.com.

"Bị bủa vây bởi chấn thương và sự tự tin suy giảm, Quang Hải không còn giữ được phong độ đỉnh cao như trước; anh thường xuyên phải ngồi dự bị thay vì có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, quyết tâm sắt đá nhằm tìm lại phong độ đỉnh cao là điều dễ thấy; Quang Hải đã từng bước khẳng định lại vị trí trong đội hình xuất phát dưới thời HLV Kim Sang-sik, và hoàn toàn có thể tỏa sáng tại Asian Cup 2027", the-AFC.com kết luận.