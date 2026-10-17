Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang lần lượt giới thiệu những cầu thủ đáng chú ý tại Asian Cup 2027. Sau Son Heung-min của đội tuyển Hàn Quốc, tiền đạo nhập tịch Fabio Lima của UAE là cái tên tiếp theo được nhắc đến. Đây cũng là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối đầu ngay trận ra quân vòng bảng.

Theo kết quả bốc thăm ngày 10.5, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng UAE, Hàn Quốc và Yemen.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp UAE vào ngày 10.1.2027 trên sân Al Awwal Park tại Riyadh, sân nhà của CLB Al Nassr, nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu.

Sau đó, đội tuyển Việt Nam gặp Hàn Quốc ngày 15.1 trên sân Kingdom Arena, cũng tại Riyadh, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Yemen ngày 20.1 trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City ở Jeddah.

AFC hé lộ ngôi sao UAE - đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2027

AFC đánh giá cao tiền đạo nhập tịch của UAE

Trong bài giới thiệu trên trang chủ, AFC nhận định Fabio Lima là một trong những cầu thủ có thể tạo khác biệt trên hàng công đội tuyển UAE tại Asian Cup 2027.

Tiền đạo 33 tuổi sinh ra tại Brazil, gia nhập CLB Al Wasl năm 2014 và nhập tịch UAE vào năm 2020. Theo thống kê của AFC, Fabio Lima đã có 46 lần khoác áo đội tuyển UAE, ghi 17 bàn thắng.

Với kinh nghiệm thi đấu và khả năng ghi bàn, Fabio Lima được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu giúp UAE tiến xa hơn thành tích vòng 16 đội tại Asian Cup 2023. Đây cũng là cầu thủ mà hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam cần đặc biệt chú ý ở trận mở màn.