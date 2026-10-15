Lamine Yamal: Tài năng trẻ trước cơ hội làm nên lịch sử

Lamine Yamal đang là một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất bóng đá thế giới. Sinh năm 2007, cầu thủ người Tây Ban Nha sớm khẳng định vai trò quan trọng trong màu áo Barcelona và đội tuyển quốc gia.

Điểm mạnh của Yamal nằm ở kỹ thuật cá nhân, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và những pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ. Không chỉ có khả năng ghi bàn, ngôi sao Barcelona còn tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội nhờ những đường chuyền sáng tạo và khả năng thu hút hậu vệ đối phương.

Yamal vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng đã có nhiều danh hiệu lớn ẢNH: REUTERS

Trong cuộc đua Quả bóng vàng, Yamal được chú ý bởi khả năng tạo đột biến và tầm ảnh hưởng trong lối chơi. Đặc biệt, năm nay anh đã cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup - yếu tố được cho là quan trọng nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay.

Dù còn rất trẻ, anh đã có kinh nghiệm thi đấu tại những sân chơi lớn, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng trên hàng công của Barcelona.

Nếu giành Quả bóng vàng 2026, Yamal sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử đoạt danh hiệu này, vượt qua kỷ lục của Ronaldo Nazario, người đăng quang năm 1997 ở tuổi 21.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026: Ai đang nổi bật nhất?

Kylian Mbappe: Khát vọng giành Quả bóng vàng đầu tiên

Kylian Mbappe tiếp tục là một trong những ngôi sao được chú ý nhất của bóng đá thế giới. Tiền đạo người Pháp đã giành nhiều danh hiệu lớn trong sự nghiệp, nhưng vẫn chưa một lần sở hữu Quả bóng vàng.

Trong màu áo Real Madrid, Mbappe nổi bật với tốc độ, khả năng di chuyển phía sau hàng phòng ngự và dứt điểm đa dạng. Khác với Yamal, tiền đạo người Pháp có phong cách thi đấu trực diện hơn, thường xuyên tận dụng tốc độ để vượt qua hậu vệ và tạo ra cơ hội ghi bàn.

Mabppe vẫn chưa có danh hiệu Quả bóng vàng nào ẢNH: REUTERS

Mbappe còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu ở những trận cầu lớn. Anh từng cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và lập hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022 gặp Argentina.

Khả năng ghi bàn và tạo khác biệt trong những thời điểm quan trọng là lợi thế của Mbappe. Tuy nhiên, để cạnh tranh Quả bóng vàng 2026, thành tích của anh trong giai đoạn xét giải, đặc biệt ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia, vẫn là yếu tố quyết định.

Harry Kane: Sự ổn định của một chân sút hàng đầu

Harry Kane là gương mặt nổi bật còn lại trong cuộc cạnh tranh. Tiền đạo người Anh được đánh giá cao nhờ khả năng săn bàn, kinh nghiệm và những đóng góp vào lối chơi chung của Bayern Munich.

Không chỉ là một trung phong chuyên ghi bàn, Kane còn có thể lùi sâu phối hợp với đồng đội, tổ chức tấn công và tạo khoảng trống cho các cầu thủ khác. Anh sở hữu khả năng dứt điểm đa dạng bằng cả 2 chân, đánh đầu và tận dụng tốt những tình huống cố định.

Harry Kane có hiệu suất ghi bàn đáng nể ẢNH: REUTERS

Từ thời còn khoác áo Tottenham đến khi chuyển sang Bayern Munich, Kane đã duy trì vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu châu Âu. Ở cấp độ đội tuyển, anh cũng là nhân tố quan trọng trên hàng công của đội tuyển Anh.

Trong cuộc đua Quả bóng vàng, hiệu suất ghi bàn và sự ổn định là những điểm mạnh của Kane. Nếu giành chiến thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt danh hiệu này kể từ Michael Owen năm 2001.