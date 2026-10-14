Ronaldo có còn cơ hội ghi bàn thứ 1.000 trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha?

Bàn thắng vào lưới Neftchi trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr rạng sáng 13.10 đưa Cristiano Ronaldo nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 981. Anh chỉ còn thiếu 19 pha lập công để đạt cột mốc 1.000. Nhưng với Ronaldo, câu chuyện còn nằm ở màu áo anh khoác lên khi ghi bàn thắng đặc biệt ấy.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Bóng đá Bồ Đào Nha ngày 23.9, Ronaldo chia sẻ mong muốn ghi bàn thứ 1.000 cho đội tuyển để cột mốc này thêm trọn vẹn. Tuy nhiên, khả năng hiện thực hóa mong muốn ấy còn phụ thuộc vào số bàn thắng tích luỹ và thời điểm anh trở lại đội tuyển.

Ronaldo có thể tiến sát 1.000 bàn khi nào?

Tính đến trận gặp Neftchi, Ronaldo ghi 5 bàn sau 9 lần ra sân cho Al Nassr trên mọi đấu trường mùa này, tương đương khoảng 0,56 bàn mỗi trận. Nếu duy trì tỷ lệ 5 bàn trong 9 trận, anh cần khoảng 35 lần ra sân nữa để ghi thêm 19 bàn.

Đợt thi đấu gần nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha diễn ra vào tháng 11, với trận gặp Đan Mạch ngày 14.11 và Xứ Wales ngày 17.11 theo lịch châu Âu, tức rạng sáng 15 và 18.11 giờ Việt Nam. Đây là hai trận cuối vòng bảng UEFA Nations League.

Ronaldo ghi bàn ở phút 42 trong ngày Al-Nassr thắng Neftchi 3-1 ẢNH: REUTERS

Trước đợt đấu ấy, Al Nassr có 7 trận theo lịch hiện tại. Nếu ra sân đầy đủ và duy trì hiệu suất hiện tại, Ronaldo có thể ghi thêm khoảng 4 bàn. Vì vậy, ngay cả nếu trở lại đội tuyển trong tháng 11, khả năng ghi bàn thứ 1.000 ngay ở đợt đấu này vẫn rất thấp.

Sau đợt thi đấu của Bồ Đào Nha trong tháng 11, Al Nassr có thêm 15 trận đến trước đợt thi đấu UEFA Nations League tháng 3.2027, chưa tính các trận cúp có thể phát sinh.

Nếu góp mặt đầy đủ và duy trì hiệu suất hiện tại, Ronaldo có thể bước vào tháng 3 với tổng thành tích quanh mức 993 bàn. Anh sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu, nhưng vẫn cần tăng nhịp ghi bàn nếu muốn tiến sát đến mốc 1.000 bàn để chạm mốc ngay trong đợt đấu này.

Cơ hội ở đội tuyển vẫn còn bỏ ngỏ

Ngày 9.10, Ronaldo bị đình chỉ tạm thời sau khi quá trình xử lý kỷ luật được mở liên quan đến việc anh rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Pedro Proenca, Chủ tịch liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cho biết các bên đều mong muốn người đội trưởng trở lại, nhưng quyết định xử lý thuộc Hội đồng Kỷ luật.

Ronaldo có thể tiến sát mốc 1.000 bàn vào tháng 6.2027 nếu giữ hiệu suất ghi bàn. ẢNH: REUTERS

Ngay cả khi đủ điều kiện trở lại, anh vẫn cần được triệu tập và được ban huấn luyện trao cơ hội ra sân. Hiện tại, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành vé vào tứ kết UEFA Nations League, vòng đấu diễn ra từ ngày 25 đến 30.3.2027. Nếu vượt qua tứ kết, đội tuyển sẽ dự vòng chung kết, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 13.6.2027.

Giữa hai mốc trên, Al Nassr có thêm 11 trận theo lịch hiện công bố. Nếu tiếp tục ra sân đầy đủ và giữ hiệu suất, Ronaldo có thể tiến đến khoảng 999 bàn trước đợt mùa giải tháng 6.

Theo kịch bản này, Ronaldo có thể tiến sát cột mốc đúng vào thời điểm Bồ Đào Nha thi đấu, nếu đội tuyển giành vé dự vòng chung kết. Tuy nhiên, những bàn thắng ở đội tuyển, các trận cúp phát sinh hoặc sự thay đổi phong độ đều có thể khiến anh chạm mốc sớm hoặc trễ hơn dự kiến.