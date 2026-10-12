Chỉ còn gần 3 tháng nữa, Asian Cup 2027 sẽ khởi tranh tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, các vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đang làm dấy lên lo ngại về an ninh giải đấu.

Trong 2 ngày 10 và 11.10, lực lượng Houthi tại Yemen liên tiếp tấn công sân bay này. Theo Reuters, các vụ tấn công khiến 14 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương. Sân bay phải tạm ngừng hoạt động để đánh giá thiệt hại. Theo AFP, khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình tại Riyadh dự kiến bị hủy trong ngày 12.10.

Đáng chú ý, Riyadh là nơi đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận đầu tiên tại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp UAE ngày 11.1.2027 trên sân King Saud University, sau đó đối đầu Hàn Quốc ngày 15.1 tại Kingdom Arena. Trận cuối vòng bảng gặp Yemen diễn ra ngày 20.1 tại Jeddah.

Sân bay Ả Rập Xê Út liên tiếp bị tấn công, Asian Cup 2027 có đội tuyển Việt Nam ra sao?

Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ ngày 7.1 đến 5.2.2027, với 24 đội tuyển tham dự và 51 trận đấu tại 3 thành phố. BTC dự kiến đón khoảng 1,4 triệu khán giả.

Việc sân bay King Khalid bị tấn công đặt ra lo ngại về an ninh và công tác vận chuyển. Nếu hoạt động hàng không tiếp tục gián đoạn đến gần thời điểm giải đấu, kế hoạch di chuyển của các đội tuyển, trong đó có Việt Nam, có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cho thấy các sân vận động tại Riyadh bị ảnh hưởng trực tiếp. Tính đến ngày 12.10, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và BTC nước chủ nhà cũng chưa công bố bất kỳ thay đổi nào về lịch thi đấu, địa điểm tổ chức hoặc kế hoạch tổ chức Asian Cup 2027 liên quan đến các vụ tấn công.