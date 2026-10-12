Sân bay quốc tế Ả Rập Xê Út bị Houthi tấn công có quy mô khủng cỡ nào?

Giới chức Ả Rập Xê Út hôm 11.10 thông tin một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương, Reuters đưa tin. Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau cuộc không kích do lực lượng Houthi thực hiện khiến 13 người chết và hơn 300 người bị thương. Các vụ tấn công liên tiếp khiến dư luận lập tức đổ dồn sự chú ý vào bối cảnh an ninh và quy mô của sân bay này.

Nằm cách trung tâm thủ đô Riyadh khoảng 35 km về phía đông bắc, sân bay quốc tế King Khalid khánh thành vào năm 1983. Trang Saudipedia cho hay vào thời điểm ra mắt, King Khalid là sân bay lớn nhất thế giới với diện tích 375 km2. Đây cũng là một trong 3 sân bay quốc tế tại nước này được đặt theo tên của một vị vua Ả Rập Xê Út, bên cạnh sân bay King Fahd (hiện lớn nhất thế giới với diện tích 776 km2) và sân bay King Abdulaziz.

Khu vực ga 1 của sân bay quốc tế King Khalid ở Ả Rập Xê Út vào tháng 2 ẢNH: REUTERS

Về mặt kỹ thuật, sân bay King Khalid sở hữu một trong những tháp không lưu cao nhất thế giới. Hoạt động cất hạ cánh được thực hiện thông qua 2 đường băng song song, mỗi đường băng có chiều dài 4.260 m. Toàn bộ sân bay thuộc sở hữu và được điều hành trực tiếp bởi Công ty nhà nước Riyadh Airports Company tại Ả Rập Xê Út.

Với vị thế là cửa ngõ quốc tế quan trọng, King Khalid là một trong những cảng hàng không tấp nập nhất khu vực Trung Đông. Hệ thống của sân bay đang duy trì mạng lưới hợp tác với hơn 51 hãng hàng không nội địa và quốc tế, khai thác các đường bay kết nối đến hơn 105 điểm đến.

Điểm nhấn kiến trúc của King Khalid mang đậm dấu ấn văn hóa Ả Rập. Trung tâm sân bay là một nhà thờ Hồi giáo hình lục giác với sức chứa 5.000 người, nổi bật với mái vòm lớn khắc các câu thơ trong kinh Koran.

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Trung bình mỗi năm, nơi này khai thác hơn 217.000 chuyến bay. Vào năm 2024, lưu lượng khách tại sân bay King Khalid gia tăng đáng kể, khi cơ sở đã phục vụ hơn 37 triệu lượt khách. Sân bay quốc tế King Khalid còn được Skytrax, tổ chức chuyên xếp hạng vận tải hàng không, vinh danh là "Sân bay tiến bộ nhất thế giới" vào năm nay.