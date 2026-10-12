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Ông Trump nói Nga - Ukraine đạt thỏa thuận, ông Zelensky không hay biết

Trong cuộc phỏng vấn với trang tin Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khuya 11.10 nói ông không hề hay biết về một thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng giữa Ukraine và Nga do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó cùng ngày. Ông Trump nói thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

"Thông tin về lệnh ngừng bắn này là điều mới mẻ đối với tôi. Tuy nhiên, nếu phía Nga đồng ý với một lệnh ngừng bắn về năng lượng, Ukraine cũng sẽ đồng ý. Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán điều này với ông Putin, xin hãy cho chúng tôi biết khi nào lệnh ngừng bắn bắt đầu, thì chúng tôi đã sẵn sàng và sẽ chấp nhận nó", Axios dẫn lời ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Florida cuối tháng 12.2025 Ảnh: AFP

"Ukraine ủng hộ lệnh ngừng bắn, và điều quan trọng là Nga cũng phải ủng hộ lệnh này. Chúng tôi đang chờ thông tin chi tiết từ phía Mỹ", ông Zelensky cho biết trong một bài đăng trên ứng dụng Telegram, đồng thời lưu ý rằng ông vừa thảo luận về thông báo của ông Trump với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Phần Lan Alex Stubb.

"Về phần mình, Ukraine luôn hoàn toàn ủng hộ các bước đi nhằm giảm leo thang căng thẳng, bảo vệ sinh mạng con người, cũng như các quyết định cần thiết để chấm dứt chiến sự và đảm bảo hòa bình lâu dài", ông Zelensky nói.

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine có thể tổ chức bầu cử nếu Nga đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 60 ngày. "Trước hết, dù rất tôn trọng Tổng thống Trump, nhưng quyền lựa chọn nhà lãnh đạo nào là tùy thuộc vào xã hội và người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn trên Đài ABC News.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Ukraine cần một vị tổng thống mới, người sẵn sàng đồng ý chấm dứt cuộc chiến. Ông Zelensky cho biết ông đã nói với đội ngũ của ông Trump rằng nếu họ thực sự muốn Ukraine tổ chức bầu cử, thì "hãy bảo ông Putin dành cho chúng tôi hai tháng, tức 60 ngày ngừng bắn hoàn toàn, và chúng tôi sẽ tổ chức bầu cử".

Ba Lan bắt người nghi âm mưu tấn công Thủ tướng Tusk

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công Thủ tướng Donald Tusk, sau khi trước đó đã có cảnh báo về mối đe dọa đối với ông Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan, bà Karolina Galecka, cho hay một email chứa thông tin về vụ tấn công tiềm tàng đã được Cơ quan Bảo vệ Nhà nước, đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho các bộ trưởng, chuyển tiếp cho cảnh sát, theo Reuters.

Trong một bài đăng trên X, Thủ tướng Tusk ngày 11.10 cảm ơn cảnh sát vì hành động nhanh chóng và quyết liệt.

Mặc dù tội phạm bạo lực tương đối hiếm gặp ở Ba Lan, nhưng đất nước này gần đây đối mặt với các mối đe dọa an ninh do nằm gần khu vực xảy ra chiến sự ở Ukraine.

Lũ quét dữ dội lại tàn phá nhà cửa, cầu cống ở Nepal

Một vụ lũ quét xảy ra ngày 11.10 ở miền trung Nepal, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và khiến ít nhất 5 người mất tích. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một dòng sông sẫm màu, đầy rác và đất đá đang cuồn cuộn chảy qua các ngọn đồi ở huyện Gorkha.

"Theo thông tin chúng tôi nắm được, một vụ sạt lở đất đã chặn dòng sông, sau đó khối đất đá vỡ ra và gây nên trận lũ này", ông Dharam Raj Uprety, người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Nepal, chia sẻ với AFP.

Khoảng 45 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, ngoài ra, lũ lụt còn gây hư hại cho 3 dự án thủy điện và 4 cây cầu. Đợt lũ mới nhất xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của những trận lũ quét tàn khốc hồi cuối tháng 8, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Hơn 100 người di cư thiệt mạng vì chìm thuyền

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 11.10 cho biết ít nhất 139 người di cư đã thiệt mạng, trong đó có 15 trẻ em, và 84 người khác mất tích khi một chiếc thuyền chở quá tải (305 người) bị chìm trên đường từ Djibouti đến Yemen rạng sáng 9.10. Đây là một trong những vụ việc thảm khốc nhất từng được ghi nhận trên tuyến đường này.

"Nghèo đói, tình trạng mất an ninh và những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu đã thôi thúc nhiều người thực hiện hành trình này, bất chấp tình trạng bất ổn gia tăng trên khắp Trung Đông", theo IOM.