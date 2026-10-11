Ba Lan điều tra âm mưu ám sát Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan ngày 11.10 viết trên mạng xã hội X rằng cảnh sát đã nhận được thông tin về âm mưu ám sát Thủ tướng Donald Tusk và Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ẢNH: AFP

Đài phát thanh Radio Zet đưa tin cảnh sát đã nhận được một email chứa thông tin về mối đe dọa.

"Sau khi cảnh sát Ba Lan nhận được thông tin liên quan một vụ tấn công có thể xảy ra nhằm vào Thủ tướng Donald Tusk và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski và Bộ trưởng Điều phối các cơ quan đặc biệt Tomasz Siemoniak đã ra lệnh tiến hành các biện pháp xử lý đối với vấn đề này. Một cuộc họp sẽ được tổ chức vào hôm nay lúc 11 sáng tại Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Nội địa (ABW)", người phát ngôn Karolina Galecka của Bộ Nội vụ Ba Lan viết.

Tham dự cuộc họp dự kiến gồm các đại diện cảnh sát, Cơ quan Bảo vệ chính phủ và Cơ quan An ninh nội địa.

Khi được Hãng thông tấn PAP đề cập, người phát ngôn Jacek Dobrzynski của Bộ trưởng Siemoniak nói rằng ông không thể cung cấp thêm chi tiết về mối đe dọa được báo cáo, đồng thời cho biết thêm rằng giới truyền thông sẽ được thông báo nếu các quan chức quyết định tổ chức họp báo.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng Ba Lan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau đợt bạo lực tại các trường học, gồm vụ tấn công dao khiến một nhân viên quản lý nhà trường thiệt mạng ngày 8.10.

Theo Reuters, tội phạm bạo lực tương đối hiếm xảy ra ở Ba Lan, nhưng quốc gia này lại bị phân cực sâu sắc về chính trị và phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh do nằm gần khu vực chiến sự ở Ukraine.

Vào tháng 8, cảnh sát sở tại đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi bị cáo buộc kêu gọi ám sát các chính trị gia cấp cao của Ba Lan. Năm 2024, ông Tusk cho biết đã nhận được những lời đe dọa sau một vụ ám sát hụt nhằm vào Thủ tướng Slovakia Robert Fico hồi năm 2024.