Nghi phạm Ukraine đâm dao tại tu viện ở Ba Lan, một linh mục thiệt mạng

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc ẢNH: AFP

Trang The Kyiv Independent ngày 25.9 đưa tin một người đàn ông Ukraine đã dùng dao tấn công 5 người tại Đan viện nữ tu Benedictine ở Jaroslaw (Ba Lan) khiến một nạn nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương, trong vụ việc mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là "tội ác kinh hoàng".

Thị trấn Jaroslaw phía đông nam Ba Lan nằm cách biên giới Ukraine khoảng 35 km. Giới chức địa phương cho hay hung thủ tấn công các nạn nhân trong khuôn viên tu viện, trước khi cảnh sát đến nơi vào sáng 24.9 (giờ địa phương).

Ba trong số các nạn nhân là giáo sĩ. Tất cả đều được nhanh chóng đưa đến bệnh viện sau vụ tấn công. Một người đàn ông là linh mục Công giáo đã qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng, trong khi hai nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Đan viện nữ tu Benedictine tại Jaroslaw ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó xác nhận rằng nghi phạm trong vụ đâm dao là công dân Ukraine và hiện đang bị cảnh sát giam giữ để điều tra.

"Kẻ gây án là công dân Ukraine. Hắn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật Ba Lan. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới người thân của các nạn nhân trong vụ tấn công thô bạo này", nhà lãnh đạo Ba Lan viết trên X.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Nghi phạm, một công dân Ukraine 31 tuổi, được cho là đã nhập cảnh vào Ba Lan từ Đức trong đêm. Sau đó, người này lái xe về phía cửa khẩu giáp với Ukraine nhưng không đi vào lãnh thổ nước này.

Tổng thống Zelensky lên án vụ tấn công và chia buồn đến người thân của vị linh mục thiệt mạng, đồng thời mong những người bị thương nhanh chóng hồi phục. "Kẻ gây ra hành động tàn ác này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Công lý phải được thực thi", ông viết trên mạng xã hội.