Thế giới

Đâm dao đẫm máu trên tàu tại Anh, hành khách hoảng loạn từ biệt người thân

Vi Trân
Vi Trân
02/11/2025 07:04 GMT+7

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 2 nghi phạm sau vụ đâm dao loạn xạ trên tàu hỏa với nhiều người bị thương.

Theo AFP, vụ đâm dao xảy ra trên chuyến tàu tại vùng Cambridgeshire, miền đông Anh vào tối 1.11. Một nhân chứng kể với truyền thông Anh rằng đã nhìn thấy một người đàn ông cầm con dao lớn tại hiện trường và máu có ở khắp nơi.

Đâm dao đẫm máu trên tàu tại Anh, hành khách hoảng loạn từ biệt người thân- Ảnh 1.

Đoàn tàu tại nhà ga Huntingdon ở Cambridgeshire tối 1.11 sau vụ đâm dao

ẢNH: AP

Nhiều người trốn trong phòng rửa tay và một số hành khách giẫm lên nhau khi tìm cách tháo chạy. Trong giây phút hoảng loạn và tuyệt vọng, một số người đã hét lên câu "chúng tôi yêu bạn" như để từ biệt người thân, theo nhân chứng nói với tờ The Times.

Cảnh sát vũ trang có mặt sau khi được thông báo vào 19 giờ 40 (giờ địa phương). Đoàn tàu dừng lại ga Huntingdon, thị trấn ở miền đông Anh.

Lực lượng cấp cứu quy mô lớn được huy động với hàng chục xe cứu thương tại nhà ga. Lực lượng cứu thương xác nhận đã đưa nhiều nạn nhân đến bệnh viện.

Đâm dao đẫm máu trên tàu tại Anh, hành khách hoảng loạn từ biệt người thân- Ảnh 2.

Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp làm việc tại hiện trường

ẢNH: AFP

Cảnh sát giao thông Anh thông báo nhiều người bị đâm và 2 người đã bị bắt. Thủ tướng Keir Starmer cực kỳ lo ngại về vụ việc kinh hoàng này. Ông chia sẻ với những người bị ảnh hưởng, cảm ơn lực lượng khẩn cấp và kêu gọi người dân nghe theo khuyến cáo của cảnh sát.

Các vụ phạm tội bằng dao tại Anh và Xứ Wales đã tăng dần đều từ năm 2011, AFP dẫn số liệu chính thức cho biết. Anh là một trong những nước kiểm soát súng đạn chặt chẽ nhất thế giới nhưng nạn tấn công dao được Thủ tướng Starmer coi là cuộc khủng hoảng quốc gia.

Việc mang theo dao ở nơi công cộng có thể lãnh mức án 4 năm tù. Gần 60.000 con dao đã bị tịch thu hoặc được giao nộp trong chiến dịch của chính quyền Anh và Xứ Wales trong một thập niên qua.

