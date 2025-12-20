Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đâm dao nghiêm trọng tại Đài Bắc, ít nhất 4 người thiệt mạng

Vi Trân
Vi Trân
20/12/2025 07:49 GMT+7

Ít nhất 4 người thiệt mạng, bao gồm hung thủ, trong vụ đâm dao nghiêm trọng ở trung tâm thành phố Đài Bắc tại Đài Loan tối 19.12.

Vụ tấn công diễn ra tại hai nhà ga tàu điện trung tâm Đài Bắc. Nghi phạm tên Chang Wen (Trương Văn, 27 tuổi) đã ném lựu đạn khói và tấn công ngẫu nhiên người đi đường bằng dao. Vụ đâm dao làm 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo hãng CNA.

Nghi phạm sau đó nhảy từ một tòa nhà xuống đất tử vong trong lúc bị cảnh sát truy đuổi.

Đâm dao nghiêm trọng tại Đài Bắc, ít nhất 4 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công dao tại Đài Bắc tối 19.12

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát Đài Bắc tường thuật rằng sau khi đâm nhiều người tại ga chính Đài Bắc, đối tượng chạy về phía bắc gần ga Zhongshan và đâm nhiều người khác trên tầng 1 và tầng 4 của một trung tâm thương mại, chủ yếu nhắm vào cổ nạn nhân.

Nghi phạm nhảy từ tầng 6 của tòa nhà và bị ngưng tim. Dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng đối tượng tử vong vào lúc 19 giờ 42.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nghi phạm vung con dao dài và đâm nhiều người. Nhân chứng này đã chạy đến giúp một người phụ nữ té ngã vì hoảng sợ.

Đâm dao nghiêm trọng tại Đài Bắc, ít nhất 4 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Đội đặc nhiệm tại hiện trường vụ đâm dao

ẢNH: REUTERS

Nghi phạm sống ở huyện Đào Viên, phía bắc Đài Loan. Người này từng là thành viên lực lượng phòng vệ, phục vụ tại sân bay gần Đài Bắc và được xuất ngũ vào năm 2022.

Văn phòng công tố huyện Đào Viên cho biết nghi phạm không báo cao thay đổi đăng ký hộ khẩu, cản trở cơ quan chức năng gửi giấy triệu tập tham gia lực lượng dự bị đến nhà. Nghi phạm đáng lý phải có mặt để huấn luyện vào ngày 25.11.2024. Hồi tháng 7, cơ quan chức năng ra lệnh bắt người này vì vi phạm quy định quân dịch.

Cảnh sát đang điều tra động cơ tấn công của đối tượng họ Trương.

Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp và ra lệnh cảnh sát cùng các cơ quan khác tăng cường cảnh giác và tuần tra an ninh trên toàn thành phố, đặc biệt tại các ga tàu, quận thương mại và nơi đông người.

Ông Tưởng cho hay một người đàn ông 57 tuổi cố gắng ngăn chặn nghi phạm tại một ga tàu đã bị thương nghiêm trọng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cho biết vết thương dài 5 cm do một vật sắc nhọn gây ra, làm thủng phổi phải đến tâm nhĩ trái.

Tin liên quan

Đâm dao đẫm máu trên tàu tại Anh, hành khách hoảng loạn từ biệt người thân

Đâm dao đẫm máu trên tàu tại Anh, hành khách hoảng loạn từ biệt người thân

Cảnh sát Anh đã bắt giữ 2 nghi phạm sau vụ đâm dao loạn xạ trên tàu hỏa với nhiều người bị thương.

Đâm dao tại trường nghề ở Trung Quốc khiến 8 người thiệt mạng, 17 người bị thương

Đâm dao hàng loạt tại Mỹ, 11 người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

Đài bắc Đài Loan đâm dao tấn công dao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận