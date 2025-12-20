Đâm dao nghiêm trọng tại Đài Bắc, ít nhất 4 người thiệt mạng

Vụ tấn công diễn ra tại hai nhà ga tàu điện trung tâm Đài Bắc. Nghi phạm tên Chang Wen (Trương Văn, 27 tuổi) đã ném lựu đạn khói và tấn công ngẫu nhiên người đi đường bằng dao. Vụ đâm dao làm 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương, theo hãng CNA.

Nghi phạm sau đó nhảy từ một tòa nhà xuống đất tử vong trong lúc bị cảnh sát truy đuổi.

Hiện trường vụ tấn công dao tại Đài Bắc tối 19.12 ẢNH: REUTERS

Cảnh sát Đài Bắc tường thuật rằng sau khi đâm nhiều người tại ga chính Đài Bắc, đối tượng chạy về phía bắc gần ga Zhongshan và đâm nhiều người khác trên tầng 1 và tầng 4 của một trung tâm thương mại, chủ yếu nhắm vào cổ nạn nhân.

Nghi phạm nhảy từ tầng 6 của tòa nhà và bị ngưng tim. Dù đã được đưa đến bệnh viện nhưng đối tượng tử vong vào lúc 19 giờ 42.

Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nghi phạm vung con dao dài và đâm nhiều người. Nhân chứng này đã chạy đến giúp một người phụ nữ té ngã vì hoảng sợ.

Đội đặc nhiệm tại hiện trường vụ đâm dao ẢNH: REUTERS

Nghi phạm sống ở huyện Đào Viên, phía bắc Đài Loan. Người này từng là thành viên lực lượng phòng vệ, phục vụ tại sân bay gần Đài Bắc và được xuất ngũ vào năm 2022.

Văn phòng công tố huyện Đào Viên cho biết nghi phạm không báo cao thay đổi đăng ký hộ khẩu, cản trở cơ quan chức năng gửi giấy triệu tập tham gia lực lượng dự bị đến nhà. Nghi phạm đáng lý phải có mặt để huấn luyện vào ngày 25.11.2024. Hồi tháng 7, cơ quan chức năng ra lệnh bắt người này vì vi phạm quy định quân dịch.

Cảnh sát đang điều tra động cơ tấn công của đối tượng họ Trương.

Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp và ra lệnh cảnh sát cùng các cơ quan khác tăng cường cảnh giác và tuần tra an ninh trên toàn thành phố, đặc biệt tại các ga tàu, quận thương mại và nơi đông người.

Ông Tưởng cho hay một người đàn ông 57 tuổi cố gắng ngăn chặn nghi phạm tại một ga tàu đã bị thương nghiêm trọng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Bệnh viện cho biết vết thương dài 5 cm do một vật sắc nhọn gây ra, làm thủng phổi phải đến tâm nhĩ trái.