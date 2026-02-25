Đâm dao khiến 4 người chết ở Mỹ, cảnh sát bắn chết nghi phạm tại chỗ

Hiện trường vụ án ẢNH: AP

Hãng AP ngày 25.2 đưa tin một người đàn ông đâm chết bốn người, trước khi bị cảnh sát bắn chết trước một ngôi nhà phía đông bắc thành phố Tacoma (hạt Pierce, bang Washington, Mỹ).

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Pierce cho biết cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 8 giờ 40 sáng 24.2 về việc một người đàn ông 32 tuổi vi phạm lệnh cấm tiếp xúc.

Trên đường đến hiện trường, có thêm báo cáo cho biết người đàn ông này đang dùng dao đâm người bên ngoài ngôi nhà. Viên cảnh sát đầu tiên đến nơi trong khoảng 3 phút và đã bắn nghi phạm khiến người này chết tại chỗ, theo lời sĩ quan Shelbie Boyd, phát ngôn viên của đội điều tra hạt Pierce.

Ba trong số các nạn nhân bị đâm đã chết tại hiện trường và một người khác chết trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát chưa công bố danh tính của nghi phạm và các nạn nhân.

Vụ việc xảy ra tại một con đường cụt trên bán đảo Key phía tây bắc Tacoma. Hồ sơ tòa án hạt Pierce cho thấy một người phụ nữ sống tại địa chỉ này vào tháng 5.2025 đã nhận được lệnh bảo vệ kéo dài một năm, chống lại con trai 32 tuổi của bà.

Bà cho biết con trai mình có vấn đề về sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện, trước đây đã xô đẩy bà và gần đây đã đe dọa khi nói rằng "mộ của bà đã được đào sẵn rồi".

Theo bà, người con trai đã đe dọa, ngược đãi bà và còn "thực hiện các hành vi phù thủy/ma thuật và các nghi lễ trong nhà, phá hoại đồ đạc cá nhân, làm tổn hại con mèo" của bà

Hồ sơ cho thấy người con trai đã được thông báo về việc ra tòa nhận lệnh cấm tiếp xúc nhưng đã không xuất hiện.

Lệnh bảo vệ yêu cầu anh ta không được sở hữu vũ khí nguy hiểm, phải giữ khoảng cách tối thiểu 305 m với mẹ, xe của bà và địa chỉ nơi họ từng cùng chung sống, và phải tuân thủ kế hoạch điều trị sức khỏe tâm thần đã được chỉ định trước đó, bao gồm cả việc dùng thuốc.