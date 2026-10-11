Dòng lũ bùn ập tới bất ngờ cuốn phăng nhà cửa, cầu đường ở Nepal

Reuters ngày 11.10 đưa tin chính phủ Nepal yêu cầu người dân sống ở hạ lưu sông Budhi Gandaki di chuyển đến nơi an toàn sau trận lũ quét gây thiệt hại tại huyện Gorkha, cách thủ đô Kathmandu khoảng 100 km về phía tây.

Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy dòng sông chuyển sang màu đen xám, cuộn xiết theo lượng lớn bùn đất và rác. Các báo cáo ban đầu cho biết hàng chục ngôi nhà và cầu bị cuốn trôi, trong khi một dự án thủy điện cũng bị hư hại. Hiện chưa ghi nhận thương vong.

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ sông Budhi Gandaki sau vụ sạt lở ở làng Chumnubri, huyện Gorkha (Nepal) ngày 11.10.2026 ẢNH: REUTERS

Giới chức địa phương cho hay một vụ sạt lở tại làng Chumnubri có thể đã chặn dòng sông Budhi Gandaki, khiến nước tích tụ rồi bất ngờ phá vỡ vật cản, tạo thành dòng lũ lớn đổ xuống hạ lưu.

Cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal (NDRRMA) cho biết trận lũ không bắt nguồn từ mưa. "Dựa trên thông tin sơ bộ và quan sát hình ảnh vệ tinh, chúng tôi ước tính rằng dòng sông có thể đã bị tắc nghẽn và sau đó vỡ bờ, gây ra lũ lụt đột ngột. Phân tích kỹ thuật chi tiết về nguyên nhân thực sự của sự cố đang được tiến hành", theo thông báo của NDRRMA.

Theo NDTV dẫn số liệu của NDRRMA, mực nước sông tăng từ 3,66 m lúc 6 giờ 30 lên 8,43 m lúc 8 giờ 40 ngày 11.10, vượt xa ngưỡng nguy hiểm 5 m. Riêng chỉ trong 10 phút cuối, nước dâng hơn 2 m. Dòng lũ sau đó cuốn trôi cả trạm đo và cầu tại khu vực, khiến việc thu thập dữ liệu bị gián đoạn.

Ông Dharmendra Kumar Mishra, quan chức đứng đầu huyện Gorkha, cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu người dân sống dọc bờ sông ở hạ lưu sơ tán để bảo đảm an toàn".

Quân đội và cảnh sát đã triển khai lực lượng cứu hộ bằng đường bộ và đường không. "Một đội phản ứng nhanh hỗn hợp tại Kathmandu cũng di chuyển bằng đường hàng không đến khu vực bị ảnh hưởng", theo NDTV.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết 6 người tại Jagat, khu vực được cảnh báo có nguy cơ sạt lở. Ngoài ra, 18 công nhân tại một dự án thủy điện cũng thoát hiểm an toàn.

NDRRMA đã phát cảnh báo lũ đối với các khu vực ven sông thuộc Gorkha, Tanahun, Chitwan, Đông Nawalparasi và Tây Nawalparasi, đồng thời yêu cầu người dân tránh xa bờ sông và các khu dân cư có nguy cơ bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng hiện tiếp tục theo dõi diễn biến từ trực thăng và hỗ trợ sơ tán.

Nepal vẫn đang chật vật khắc phục hậu quả của trận lũ quét tàn khốc gần biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) hồi tháng 8, khiến hơn 1.457 người thiệt mạng, và hơn 6.000 người khác mất tích. Những thảm họa liên tiếp cho thấy mức độ dễ tổn thương của quốc gia vùng Himalaya trước nguy cơ lũ quét và sạt lở.