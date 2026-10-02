Mất tích 37 ngày sau lũ quét Nepal, một du khách Malaysia bất ngờ trở về

Ông Manivannan Rethinam, phát ngôn viên Tổ chức Malaysia Solidarity: Families in Hope (Masfih), ngày 2.10 cho biết người này đã tự trình diện tại Đại sứ quán Malaysia ở Nepal trước khi trở về nước.

" Chúng tôi rất biết ơn vì một trong những người Malaysia từng mất tích đã trở về với gia đình", The Star dẫn lời ông Manivannan nói. Ông cho biết đã trực tiếp liên hệ với thân nhân và xác nhận người này an toàn.

Một thành viên đội cứu hộ cùng chó nghiệp vụ tìm kiếm người mất tích sau trận lũ quét tại quận Rasuwa, Nepal ngày 28.9.2026 ẢNH: AFP

Theo Masfih , đây là một du khách Malaysia gốc Hoa đi một mình, được ghi nhận có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali (Nepal) ngày 25.8, một ngày trước khi trận lũ quét xảy ra. Masfih là nhóm đại diện cho những người Malaysia mất tích sau trận lũ quét ở Nepal.

Gia đình cho biết người này bị mắc kẹt do đường sá và cầu cống trong khu vực bị phá hủy. Tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt và không có kết nối internet khiến việc di chuyển cũng như liên lạc với bên ngoài bị gián đoạn.

"Đây không đơn thuần là việc số người Malaysia mất tích giảm từ 55 xuống còn 54, mà là câu chuyện về một gia đình được đoàn tụ sau 37 ngày sống trong bất an", ông Manivannan nói.

Trận lũ quét ngày 26.8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng và hơn 6.000 người mất tích. Phân tích của Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho rằng thảm họa có thể liên quan sự sụp đổ của một khối băng trên dãy Himalaya, giải phóng năng lượng tương đương một trận động đất mạnh khoảng 5,2 độ Richter.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 25.9, Thủ tướng Nepal Balendra Shah kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ không hoàn lại để giúp nước này khắc phục hậu quả thảm họa lũ quét. Ngân hàng Thế giới đã cung cấp gói tài trợ khẩn cấp cho Nepal lên tới 170 triệu USD để phục vụ công tác ứng phó và phục hồi, theo Reuters.