Bước leo thang nguy hiểm ở Trung Đông

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 11.10 cảnh báo hành khách không sử dụng các sân bay của Ả Rập Xê Út. "Các sân bay và không phận này có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công và là địa bàn tác chiến của lực lượng chúng tôi, ngoại trừ các sân bay tại Mecca và Medina", người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố trên nền tảng X.

Hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid Riyadh vẫn tiếp tục tạm dừng sau cuộc tấn công gây thương vong nhắm vào cơ sở này, theo một nguồn tin cấp cao trong ngành hàng không tại thủ đô Ả Rập Xê Út chia sẻ với hãng tin AFP. Một nguồn tin khác làm việc trong ngành hàng không, người tham gia giám sát các chuyến bay đến Riyadh, cũng xác nhận việc ngừng hoạt động sẽ kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, giới chức Ả Rập Xê Út thông báo một vụ tấn công vào sân bay King Khalid vào chiều 10.10 (giờ địa phương) làm 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ả Rập Xê Út cáo buộc Houthi đứng sau vụ tấn công chết người này.

Rất nhiều bên đã phản ứng về vụ việc. Đây được xem là một bước leo thang đáng kể trong xung đột ở Trung Đông.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông vô cùng bàng hoàng trước vụ tấn công vào sân bay Riyadh. "Các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức", ông Guterres tuyên bố.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen gọi vụ tấn công là một sự leo thang nguy hiểm. "Những cuộc tấn công do các lực lượng ủy nhiệm của Iran thực hiện đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực. Họ đang gây bất ổn cho các nút giao thông và năng lượng huyết mạch toàn cầu, tạo ra những chấn động lan rộng khắp thế giới", bà von der Leyen phát biểu.

Phía Đức cũng lên án vụ tấn công. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting gọi các cuộc tấn công này là hành động đáng khinh và là một sự leo thang nguy hiểm, đồng thời bày tỏ lo ngại đây là xu hướng hành động ngày càng gia tăng của Houthi.

Tại khu, Iraq đã lên án vụ tấn công gây thương vong tại sân bay quốc tế Riyadh, cảnh báo rằng hành động này đe dọa an ninh và ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch.

Khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út nhắm vào lực lượng Houthi hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên: "Có thể. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này. Chúng tôi mới chỉ biết tin về vụ tấn công gần đây, nên sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng".